​Waarom je beter naar een professioneel bedrijf kan voor drukwerk

Lekker op die goedkope website die zoveel adverteert je visitekaartjes ontwerpen en laten printen? Hoewel dat in sommige gevallen zeker geen slecht idee is, is er ook wat voor te zeggen om juist naar een ander bedrijf te gaan dat gespecialiseerd is in drukwerk. Dit is waarom.



Het menselijke aspect

De meest voor de hand liggende reden om naar een lokaal bedrijf te gaan, zelfs als dat alsnog een internetbedrijf is, dat is dat je in je eigen taal kunt overleggen over je drukwerk. Of je nu kiest voor brochure drukken of visitekaartjes, het is altijd fijn om even te sparren met iemand die er verstand van heeft. Immers willen beide partijen voor het meest passende resultaat gaan en zorgen dat er bijvoorbeeld geen randen worden afgesneden. Ook is het niet waarschijnlijk dat jij je heel vaak met het bedrukken van materiaal bezighoudt, waardoor je toch altijd weer een beetje het wiel moet uitvinden. Iets waar professionals je perfect bij kunnen helpen.

Het is origineel

Die ene website waar iedereen altijd zijn standaard visitekaartjes vandaan haalt? Je merkt dat. Wil je graag een visitekaartje met reliëf een een gouden print, of misschien zelfs eentje die aanvoelt als fluweel? Het is de moeite waard om een visitekaartje te laten maken dat opvalt. Een luxe visitekaartje komt erg professioneel over en bovendien is de kans dat mensen hem bewaren als hij er mooi uitziet ook groter. Je kunt samen met een drukwerkexpert kijken wat er mogelijk is, of misschien samen zelfs zoeken naar innovatieve nieuwe ideeën voor visitekaartjes drukken.

Meer keuze

Het voordeel van een fris, nieuw bedrijf kiezen voor je visitekaartjes in plaats van altijd weer diezelfde website met diezelfde ontwerpjes, dat is ook dat er in materiaal veel meer keuze is. Wil jij je eigen lettertype gebruiken, dan heb je dat heel makkelijk gefikst door naar een vertrouwde partner te gaan. Ook is er meer keuze in hoe de tekst op het visitekaartje wordt geplaatst. Vind je het bij de ene drukker helemaal niets, dan kun je bovendien altijd nog naar een ander gaan die weer met andere kaartdiktes en materialen werkt.

Een goede prijs

Op die grote websites waar dagelijks duizenden mensen hun visitekaartjes laten drukken, kun je niet echt onderhandelen over prijzen. Dat kan wel als je kiest voor een kleiner bedrijf. Dat kleinere bedrijf kan ook een website hebben waarop je je visitekaartjes besteld, maar je kunt ook even met iemand bellen en kijken of er een deal te sluiten is als je bijvoorbeeld zowel visitekaartjes als brochures en pennen laat bedrukken. Bij veel grote spelers liggen die prijzen vast of zit er weinig ruimte voor onderhandeling (of simpelweg geen persoon om die onderhandeling mee te doen). Dat is bij kleinere, lokale aanbieders wel anders.

[Fotocredits © Yuriy Shevtsov - Adobe Stock]