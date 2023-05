​Zo richt je een moderne meetingroom in

Hoe je zelf een werkplek kunt inrichten, dat weten we inmiddels, maar misschien dat je niet dagelijks een meetingroom inricht. Waar een meetingroom vroeger een tafel was met een aantal stoelen, is een meetingroom anno 2023 veel meer. Dit heb je nodig om een toekomstbestendige vergaderkamer te creëren.



Een televisiescherm met camera en microfoon

Het belangrijkste element van een moderne meetingroom is een televisiescherm met camera en microfoon. Juist nu we meer hybride werken zitten er vaker meerdere mensen op kantoor én thuis, waardoor het handig is om als groep op kantoor via één scherm te communiceren. Allemaal je eigen laptop aan zorgt immers alleen maar voor ruis en echo’s op de lijn. Zorg voor een mooi plat scherm dat tegen de muur aan kan en rust dit uit met een camera en microfoon. Het liefst nog een camera die kan meedraaien en inzoomen op de persoon die praat.

Een tafel met kabelkleppen

Kantoormeubilair is uiteraard wel nodig, want comfort is essentieel. Een goede, moderne meetingtafel is voorzien van kabelkleppen. Dit zijn gaten met plastic hulzen om kabels doorheen te trekken. Denk aan de HDMI-kabel waarmee je een laptop aan de televisie kunt koppelen. Het ziet er net even professioneler uit als je tafel al is voorzien van zo’n oplossing voor kabels, in plaats van dat je een tafel hebt waar de kabel dan maar via de zijkant op komt (wat vaak ook wat gevaarlijker is qua vallen en verstrikt raken).

Comfortabele stoelen

Kies comfortabel zittende stoelen, want op die manier voelen mensen zich lekkerder in hun vel terwijl ze vergaderen. Bovendien wordt er meer vergaderd door het hybride werken en worden de stoelen waarschijnlijk meer gebruikt dan 5 jaar geleden het geval zou zijn. Zorgen voor mooi ontworpen, prettig zittende stoelen helpt collega’s zich fijn te voelen.

Een mooie ledlamp

Wat helpt bij een prettig gevoel, dat is als een kamer licht is. Het liefst krijg je dat voor elkaar met grote ramen, maar niet in elke kamer is dat mogelijk. Ledtechnologie heeft als voordeel dat het heel natuurlijk overkomt en bovendien weinig energie nodig heeft. Bovendien is het ook in smartlampen verkrijgbaar, waardoor je eventueel met een aparte dimmer of een app specifieker kunt instellen hoe de verlichting precies moet zijn. Wil je bijvoorbeeld voor een evenement andere kleuren licht gebruiken, dan is dat in te stellen als je hiervoor de juiste ledlampen koopt.

Een groene, grote plant

Planten zijn leven en veel meetingrooms kunnen wel wat leven gebruiken. Op dit moment zijn Monstera-planten bijvoorbeeld erg trendy en die zijn bovendien vrij flink. Een echte eyecatcher voor in de meetingroom, die waarschijnlijk sowieso wel wat groen kan gebruiken. Niet vergeten af en toe een scheut water te geven of er bijvoorbeeld een slimme plantensensor in te doen om de gezondheid van je plant te meten en je een melding op je telefoon te sturen wanneer water is benodigd.

Zo heb je een levendige, prettige vergaderkamer ingericht die ongetwijfeld altijd bezet is.