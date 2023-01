​Meeting Owl 3: betere online meetings door kunstmatige intelligentie

Dat is geen overbodige luxe. Vaak heb je als je thuis naar een meeting kijkt geen idee wie er precies spreekt en zie je, omdat je alleen de hele kamer ziet, niet hoe iemands gezichtsuitdrukkingen zijn. Bovendien helpt het om te kunnen liplezen. Vandaar dat een camera die inzoomt op de spreker een groot voordeel is voor de kijker thuis. Mocht de meeting worden opgenomen, dan ziet het er bovendien een stuk professioneler uit dat de camera inzoomt op de persoon om wie het op dat moment gaat.

De Meeting Owl 3 is ontwikkeld door Owl Labs, dat bekend is van zijn Owl Intelligence System (OIS). Zijn producten worden door meer dan 100.000 organisaties gebruikt. De producten van Owl Labs zijn echter veel meer dan alleen software. Neem de Meeting Owl 3: het is een camera met nieuwe externe microfoon. De software zorgt dat de camera snel gezichten kan herkennen. De 360 graden-camera zoomt automatisch in op de spreker.

Juist voor deze uitdagingen komt de Meeting Owl 3 om de hoek kijken. Deze Meeting Owl 3 is de eerste door kunstmatige intelligentie gedreven 360 graden videoconferentie-oplossing die vooral meetings in grotere ruimtes verbetert en de betrokkenheid van de mensen thuis vergroot.

Natuurlijk kwam in het onderzoek ook naar voren wat mensen lastig vinden aan het hybride vergaderen, want dat is immers waarom het onderzoek werd verricht. Zo blijkt 73 procent van de mensen het missen van visuele signalen een probleem te vinden en 70 procent vindt het moeilijk om deel te nemen aan een gesprek. Het gevoel niet echt betrokken te zijn is ook groot bij thuiswerkers: 68 procent heeft hier last van.

Ook komt er uit het onderzoek (genaamd State of Hybrid Work) naar voren dat 1 op de 3 Nederlanders een fulltime baan weigeren als er geen mogelijkheid is om hybride te werken. Hoewel daar zeker iets voor te zeggen is, is het tegelijkertijd voor managers een uitdaging om hun teams betrokken te houden, zeker waar het gaat om samenwerken. Ook vinden mensen die thuiswerken het moeilijk om niet op kantoor te zitten, omdat het voelt alsof het daar gebeurt en daar carrièrekansen zijn die ze anders misschien mislopen.

Uit het jaarlijkse onderzoek van maker Owl Labs onder Nederlandse thuiswerkers kwam dit jaar naar boven dat 64 procent van de thuiswerkers in ons land een nieuwe baan zou zoeken als er weer verplichte kantooruren worden ingevoerd. "Gezien de krappe arbeidsmarkt kan bijna geen enkele onderneming zich dat veroorloven", zegt Owl Labs-ceo Frank Weishaupt. "Veel bedrijven beseffen dat hybride werk niet langer een tijdelijke oplossing is en zijn op zoek naar geschikte technologie om dit nieuwe werken te ondersteunen. Als een team dat al vóór de corona pandemie hybride werkte, zijn wij trots op onze derde generatie van de Meeting Owl, die teams in organisaties van elke omvang nog effectiever met elkaar laat verbinden."

Sinds we hybride werken is het soms een uitdaging om een goede samenwerking te krijgen tussen de mensen op kantoor en de mensen thuis. Het is zeker niet onmogelijk, maar er blijft toch altijd wat ruis tussen wat er aan de vergadertafel gebeurt op kantoor versus de bijdrage die mensen aan de keukentafel thuis willen leveren. De Meeting Owl 3 moet dat beter maken met onder andere de hulp van kunstmatige intelligentie.

Echter verliest de kijker daarbij niet het overzicht, want het is niet alleen die ene persoon die je ziet. Je blijft een 360 graden beeld van de ruimte zien waarbij er maximaal drie ‘picture in picture’-beelden zijn. Wie beweegt of spreekt wordt in zo’n inzetje geplaatst. Het is de bedoeling dat je gesprek hierdoor wat natuurlijker lijkt, juist ook als je op afstand meepraat. De Meeting Owl 3 kan 4 keer sneller dan eerdere producten op iemand focussen: binnen 3 seconden nadat iemand begint te praten is de camera al op zijn of haar gezicht gericht.

Gebruikersherkenning

Daarnaast is de gezichtsherkenning ook aanzienlijk verbeterd: hij kan tot 5 keer accurater gezichten herkennen en aanzienlijk beter gezichten identificeren op afstand. Naast iemand zien is iemand horen ook belangrijk: je kunt maar liefst 8 meter van deze gadget af zitten en toch luid en duidelijk hoorbaar zijn, omdat hij dankzij zijn Expansion Mic het geluid enorm goed opvangt. Is de ruimte nog groter, dan kun je twee Meeting Owl 3’s aan elkaar koppelen: het audiobereik is dan 13,5 meter (en het videobereik 8,5 meter).

Het apparaat aan je laptop hangen is makkelijker nu Owl Labs heeft gekozen voor USB-C. Dit is waarschijnlijk de meest universele aansluiting op dit moment en het is dan ook makkelijk om op deze manier de camera in je laptop te pluggen. De uil is makkelijk installeerbaar: je hebt het binnen 6 minuten voor elkaar. Handig als je dus net voor een meeting begint nog even de kwaliteit van de meeting wil upgraden.