​Wat moet je weten over het internet?

Internet, we maken er allemaal dagelijks gebruik van. De een gebruikt het voor spelletjes, terwijl de ander het nodig heeft voor werk. Het is erg handig en fijn in gebruik, maar hoe is het internet eigenlijk ontstaan? Waarom gebruiken we nu internet? En kun je ook gebruik maken van internet als je onderweg bent? Hieronder vind je meer informatie over internet, dus lees vooral verder!



Hoe is het internet ontstaan?

Hoe wij het internet nu kennen is anders dan hoe het vroeger was. Zo is internet vroeger begonnen onder de naam ARPANET. Het netwerk werd in de beginjaren niet door veel mensen gebruikt, want het werd gebouwd voor militairen. Het netwerk werd in 1969 in de Verenigde Staten gemaakt. Hoewel het eerst alleen maar voor de militairen te gebruiken was, konden ook de overheid en het onderwijs er gebruik van maken. Enige tijd later konden in 1993 ook consumenten het internet gebruiken. De term internet werd in een document van Viton Cerf en zijn manager Bod Kahn als eerste gebruikt. Dit was in 1974.

Waarom gebruiken wij internet?

De reden waarom we internet gebruiken is voor iedereen verschillend. Door de coronapandemie zijn veel mensen online gaan werken. Zo hadden leerlingen online les, via het internet dus, en waren er ook onder de zakenmensen veel overleggen via internet. Doordat we het internet gebruiken, kunnen we communiceren en informatie delen over de hele wereld. Hierdoor weten we wat er speelt en zijn we veel meer op de hoogte van gebeurtenissen in andere steden en landen dan dat we vroeger waren. Het internet is dus haast niet meer weg te denken. Naast dat het internet gebruikt wordt om te kunnen communiceren, gebruiken mensen het ook om spelletjes te spelen, video’s te kijken en nog veel meer. De mogelijkheden met het internet zijn eindeloos.

Hoe komen we aan internet?

Binnen Nederland hebben de meeste huizen internet. Internet krijg je via een modem. De modem zet verschillende signalen die binnenkomen om in een vorm die apparaten kunnen gebruiken. Je kunt in de meeste gevallen een modem en router krijgen via je internet provider. Wanneer je internet in je woning wilt hebben, kun je een netwerkkabel aanleggen. Voorbeelden hiervan zijn de cat6 kabel en cat 7 kabel op rol. Deze kabels kunnen gebruikt worden om telefonie- en computernetwerken aan te leggen.

Internet voor onderweg

Naast dat we kabels nodig hebben om een netwerk te installeren in je woning, kun je ook een mobiel netwerk hebben. Je hebt verschillende aanbieders van een mobiel internet. Wanneer je graag mobiel internet wilt, kun je dit makkelijk krijgen. Je neemt een abonnement voor een mobiel netwerk. Vaak krijg je dan een Sim-kaart die je in de telefoon kunt plaatsen. Je telefoon kan dan verbinding maken met het internet, zonder dat er een kabel of modem noodzakelijk is. Voorheen had je 3G, maar al snel kwam mobiel internet ook in de vormen 4G en 5G. Welke soort internet je tot je beschikking hebt, verschilt per provider.