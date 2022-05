​Wat kost een zakelijke bankrekening?

Start je binnenkort een eigen bedrijf? Zorg er dan voor dat je goed voorbereid bent voordat je begint. Open in ieder geval een zakelijke rekening. Ondanks dat je dit wettelijk gezien niet verplicht bent, kiezen veel startende ondernemers er toch voor. Dit komt vooral doordat een zakelijke rekening de nodige voordelen met zich meebrengt. Zo ben je dankzij deze rekening bijvoorbeeld in staat om zakelijk geld en privégeld van elkaar te scheiden. Daarnaast straal je professionaliteit uit naar jouw klanten door een zakelijke rekening te openen. Nadeel is dat een zakelijke bankrekening geld kost. In deze tekst vertellen wij je hoeveel je betaalt voor een zakelijke rekening.

Voor iedere ondernemer een geschikt pakket

Wie voor het eerst een zakelijke rekening wil openen, heeft zich hier waarschijnlijk nog niet eerder in verdiept. In dat geval denk je mogelijk dat iedere zakelijke rekening hetzelfde is, maar dat is niet het geval. De meeste banken bieden namelijk verschillende pakketten aan. Doordat elk pakket een andere inhoud heeft, is er voor iedere ondernemer wel een geschikt pakket te vinden. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een pakket met een zakelijke rekening en betaalpas, maar er zijn ook pakketten met drie zakelijke rekeningen en betaalpassen.

Omdat het ene pakket uitgebreider is dan de andere, zit er verschil in de prijs. Wie voor het pakket met de minste opties kiest, betaalt vaak nog geen 10 euro per maand voor een zakelijke rekening. Is dit pakket voor jou niet uitgebreid genoeg? Kies dan voor een van de andere pakketten. Omdat deze pakketten jou meer te bieden hebben, betaal je er logischerwijs ook een hoger bedrag per maand voor. Hierdoor heb je de kosten van een zakelijke rekening dus grotendeels zelf in de hand.

Kosten voor een extra betaalpas

Ben je zzp’er? Dan kies je waarschijnlijk voor het pakket met een zakelijke rekening en een betaalpas. Voor een vennootschap onder firma (vof), besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) volstaat dit pakket vaak niet. Als er meerdere mensen over de financiën gaan, is het handig als zij ook allemaal over een betaalpas beschikken. Gelukkig kun je bij de meeste banken een extra betaalpas aanvragen als je er een zakelijke rekening opent. Deze mogelijkheid is er overigens niet altijd en kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van het pakket dat je kiest. Kun je een extra betaalpas aanvragen? Dan brengt dit vaak extra maandelijkse kosten met zich mee, waardoor een zakelijke rekening duurder uitvalt.

Wisselen van pakket is mogelijk

Als je net een eigen bedrijf begonnen bent, heb je mogelijk voldoende aan een pakket met een zakelijke rekening en betaalpas. Wanneer je bedrijf sterk groeit, volstaat dit pakket over een jaar mogelijk niet meer. Gelukkig is dit niet iets om je zorgen over te maken. Bij de meeste banken kun je namelijk wisselen van pakket. Het grote voordeel hiervan is dat je een zakelijke rekening mee kunt laten groeien met jouw bedrijf. Veel banken bieden jou overigens de mogelijkheid om maandelijks van pakket te wisselen. Hierdoor kun je jouw zakelijke rekening direct aanpassen als je bedrijf recent een flinke groei heeft doorgemaakt.

[Fotocredits - Friends Stock © Adobe Stock]