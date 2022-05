Waarom je moet oppassen bij geld pinnen in het buitenland

Je wil niet met te veel geld op zak in het vliegtuig of in de auto stappen, maar als je naar een ander land reist heb je vaak wel baat bij een stapeltje cash in je zak. Toch handig als je naar een marktje gaat, als je pinpas het om wat voor reden dan ook niet doet of als je iemand fooi wil geven. Je kunt dat geld beter in Nederland pinnen, want buiten Nederland ben je al gauw 2,25 euro kwijt om het op te nemen (en ook nog 1,2% valutakosten als het je tegenzit). Waarom is dat eigenlijk?

Geld pinnen op vakantie

Zelfs als je in Europa op vakantie gaat, dan kun je er donder op zeggen dat je meer moet betalen voor pinnen dan het geld dat je daadwerkelijk opneemt. Dat komt omdat er altijd een extra heffing is op pinnen in het buitenland, als je geld uit ‘de muur’ wil halen. Enerzijds wil je niet met te veel geld het vliegtuig of de auto in stappen, maar aan de andere kant kun je nu eenmaal niet overal je pinpas (of je telefoon) trekken om even van een pinterminal gebruik te maken. Hup, naar de ATM dus, maar het is slim om dan niet voor 50 euro te pinnen. Neem meteen wat extra op, want je wil het aantal ATM-transacties zo laag mogelijk houden. Zo betaal je maar één keer die heffing in plaats van vijf keer voor kleine bedragen.