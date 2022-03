Waarom zou je een marketingbureau inschakelen?

Als je iemand in je bedrijf hebt die goed kan photoshoppen, of goede teksten kan bedenken, is het dan nodig om een marketingbureau in te schakelen? Het is een vraag die veel werkgevers zichzelf stellen. Het antwoord is in veel gevallen ‘ja’, maar de reden kan verschillen, er zijn namelijk heel veel redenen om een marketingbureau in te schakelen.



Nieuwe doelgroepen aanspreken

Een marketingbureau inschakelen, dat doe je niet alleen om je huidige marketing te verstevigen. Marketing gaat er juist om nieuwe markten te veroveren en om bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen aan te spreken, kan het goed zijn om professionele hulp in te schakelen van buitenaf. Een marketingbureau kan vast onderzoek doen naar de markt waar je een oogje op hebt en als je dat wil kan het vervolgens helpen met het ontwikkelen van campagnes. Maar je kunt een marketingbureau dus ook alleen inschakelen om los dat onderzoek voor je te doen, want dat is typisch iets waar een eigen marketingteam geen tijd voor kan vrijmaken.

Een frisse, creatieve wind waaien

Als marketingafdeling binnen een bedrijf, weet je precies wat je wel en niet kan maken. Het is niet leuk om te horen, maar soms moet een directie het eens van een externe horen om iets aan te nemen. Wil jij al jaren gaan voor een heel nieuwe boodschap naar je potentiële klant? De kans is groter dat je dit erdoor krijgt als je een extern marketingbureau inschakelt. Maar ook kan het helpen om de marketingafdeling weer van wat nieuwe energie te voorzien: even sparren over nieuwe ideeën, elkaar inspireren met mogelijkheden waar nog niet aan was gedacht: het kan wonderen doen en zelfs een bestaande marketingafdeling weer helemaal doen opleven. En beter nog: bestaande marketingcampagnes nieuw leven inblazen.

Om van te leren

Waar je met je bedrijf misschien volop inzet op bijvoorbeeld Twitter en Facebook, kan een marketingbureau je waarschijnlijk leren dat je beter ook TikTok kunt betrekken. Marketingbureaus zijn de hele dag bezig met wat er mogelijk is op het gebied van marketing en hoe je dat zoveel mogelijk voor jezelf kunt inzetten. Logisch dus dat zij ook met veel crossmediale oplossingen kunnen komen die waarschijnlijk veel meer impact kunnen maken, voor eventueel zelfs hetzelfde bedrag. Het kan ook voor je huidige marketingteam heel leerzaam zijn om nog meer fijne kneepjes van het vak te leren.

Te helpen aan een online marketingstrategie

Als je bedrijf van oudsher in de lokale krant adverteert en that’s it, dan is er nog veel te halen op het gebied van online marketing. Een marketingbureau kan je helpen om niet alleen posts te maken en je te wijzen op de verschillende social media die er zijn: het kan ook zorgen voor een online marketingstrategie die vervolgens kan worden uitgevoerd door je in-house marketingteam. Even alles op de rit krijgen en afspraken maken, of bedenken wat nu precies het doel is om na te streven, dat zal wonderen doen voor je marketing.

[Fotocredits - klepach © Adobe Stock]