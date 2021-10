​Waarom je je marketing soms beter kunt uitbesteden

Of je nu op zoek bent naar een grotere naamsbekendheid voor je bedrijf, meer klanten of simpelweg nieuwe personeelsleden: je hebt in veel gevallen een goede marketingstrategie nodig om dat voor elkaar te krijgen. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om dat zelf te doen of er iemand voor aan te nemen, maar uitbesteden is soms een goede investering.



Zorgen dat een ander bedrijf jouw bedrijf goed op de kaart zet, dat voelt misschien een beetje vreemd. Toch hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Veel marketingbureaus stellen zich op als een kameleon en stappen volledig in de schoenen van jouw bedrijf om je boodschap zo authentiek mogelijk over te laten komen. Marketing is een vak en niet iedereen kan dat zomaar uitoefenen: je gaat toch ook niet zelf de CV-ketel repareren?

Online marketing bureau

Het is helemaal niet zo’n slecht idee om op zijn minst te informeren wat een marketingbureau voor je kan betekenen. Vaak is dit maatwerk en kun je rekenen op goede service. Online marketing bureau HV Media is zo’n bedrijf. Het is deze maand 10 jaar oud en is van ver gekomen. Het klassieke start-upverhaal zelfs: van iemand alleen vanaf een zolderkamer naar een eigen kantoor met een groter personeelsbestand.

Het bedrijf startte met van alles en nog wat: social media campagnes, websites bouwen: alles wat met communicatie en marketing te maken had dat deed HV Media. Inmiddels is dat alleen nog zoekmachine-optimalisatie. Als je bedrijf goed kan worden gevonden in een zoekmachine, dan helpt dat al enorm. Mensen vinden bedrijven die bovenaan in de zoekresultaten voorkomen vaak populairder en daardoor ook betrouwbaarder overkomen. Er zijn niet veel mensen die in een zoektocht naar de tweede of derde pagina gaan in Google. Aanwezigheid op die eerste pagina is dus essentieel.

Alles voor Google

Dat is precies waarmee een marketingbureau je kan helpen. Dan doen dit soort bedrijven bijvoorbeeld door je website zo te schrijven dat Google er blij van wordt, of door linkjes op andere websites te plaatsen waarmee je betrouwbaarheid volgens Google wordt vergroot. Dat is helaas geen kwestie van één keer doen en dan laten zitten: Google’s algoritme verandert nog wel eens, waardoor de SEO (search engine optimisation) ook net even anders moet. Daarnaast is het belangrijk om je website in de kijker te blijven spelen en er bijvoorbeeld blogs op te schrijven. Zo blijft je website relevant voor je klant, maar dus ook voor Google.

[Fotocredits - everythingpossible © Adobe Stock]