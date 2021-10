​Waarom je beter voor een lokale e-mailmarketingtool kiest

Mensen bereiken is tegenwoordig enerzijds makkelijker dan ooit, anderzijds moeilijker dan ooit. Je kunt bijna iedereen op internet wel vinden, er zijn social mediakanalen te over en bijna iedereen heeft wel een smartphone in zijn zak. Tegelijkertijd ben je bepaald niet de enige die de aandacht wil trekken. Dit is waarom je het beste voor een lokale e-mailmarketingtool kunt kiezen.



Je kunt natuurlijk je hele marketingbudget steken in een van de groten der aarde, zoals Facebook of LinkedIn. Je weet dat je dan een groot publiek kunt bereiken, je weet wat je kwijt bent en je hebt veel controle over de budgetten. Echter steek je wel geld in bedrijven die veelal onder vuur liggen en die al enorm rijk zijn. Zeker nu de pandemie het voortbestaan van kleine bedrijven nog moeilijker heeft gemaakt, is het veel socialer om juist voor een kleiner marketingsoftwarebedrijf te kiezen voor je nieuwsbrieven.

Lokale e-mailmarketingtool

Dat is echter niet de enige reden, want er zijn meer voordelen van een lokale e-mailmarketingtool. Sowieso is hij beschikbaar in de taal die je zelf spreekt en de taal van je ontvangers. Hierdoor kun je andere mensen makkelijker leren om met de tool te werken. Heb je een vraag, dan kun je die ook nog eens in je eigen taal stellen. Je hebt bovendien eerder iemand aan de telefoon, omdat je niet naar een callcenter belt waar honderden medewerkers de constante stroom aan vragen van miljoenen mensen moeten afhandelen.

Dat hulp snel en dichtbij is en dat een lokaal bedrijf kleinschaliger is, dat brengt nog een belangrijk verschil met zich mee. Je hoeft aan een Mailchimp niet te vragen of het even iets kan aanpassen zodat het beter bij jouw bedrijf past. Als je met een kleinere e-mail-marketingtool werkt, zoals deze e-mail-marketingtool in België, dan zal je merken dat er veel meer maatwerk kan worden geleverd. Als jij iets op een bepaalde manier wil, dan zal een klein bedrijf zijn best doen om een oplossing voor je te maken waarvan jij en de ontvangers van je marketingberichten blij worden.

Nieuwsbrieven blijven populair

Het is sowieso slim om e-mailmarketing heel lokaal in te zetten. Ruim 80 procent van de kleine bedrijven blijkt e-mailmarketing te gebruiken om nieuwe klanten aan te trekken. Dat hangt natuurlijk wel van het type bedrijf af, want sommige boeren nu eenmaal beter op Instagram, zeker als ze producten bieden die er visueel aantrekkelijk uitzien. Een mooie Latte, een luxe portemonnee: dat wil je zien en dat wil je makkelijk met anderen kunnen delen. Meer dan bijvoorbeeld een bedrijf dat je belastingen voor je doet of gespecialiseerd is in dakgootreiniging.

Hoewel de schaal van internet zo’n beetje oneindig is, loont het om juist lokaal te blijven. Zeker als je zelf ook een klein, lokaal bedrijf hebt, dan is het fijn om met andere soortgelijke bedrijven samen te werken en elkaar te versterken. En daarmee uiteindelijk dus ook je klant.