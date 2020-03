​E-mailmarketing: 3 tips voor B2B-marketeers

De belangrijkste communicatiekanalen voor een B2B-organisatie zijn: de website en e-mailmarketing (automation). Gevolgd door Google Ads en LinkedIn. Zo, there, I said it. En even voor de duidelijkheid: ik heb het over digitale kanalen. De website is het centrum waar alles samenkomt en waar conversie moet plaatsvinden. Potentiële klanten vormen hun mening en gaan wel of niet over tot actie. E-mailmarketing (automation) zorgt voor interactie en terugkerend bezoek. Het is de katalysator die B2B-marketeers nodig hebben om rechtstreeks in contact te blijven met prospects en klanten. Daarom deel ik in dit blog 3 tips die iedere B2B-marketeer zou moeten inzetten om succesvol te worden met e-mailmarketing.

1. Zet een pop-up in voor nieuwe aanmeldingen

Uit onderzoek van Marketing Sherpa blijkt dat e-mailbestanden met gemiddeld 22% per jaar afnemen. Elke database heeft immers te maken met afmeldingen (frequentie te hoog of inhoud niet relevant) en bounces. Het is ook om deze reden belangrijk dat je juist middelen inzet om je database te laten groeien.

Eén van de middelen die niet mag ontbreken is het plaatsen van een pop-up op de website. Dit is iets dat al heel gebruikelijk is in een e-commerce omgeving. Je ziet dat B2C-marketeers sneller geneigd zijn om nieuwe zaken uit te proberen om zoveel mogelijk conversie te genereren. B2B-marketeers zijn vaak wat terughoudender om de bezoekers van hun website niet te veel te storen in hun buyer journey.

Maar is het niet zo dat je hen daar juist mee helpt door hen aan te laten melden voor je e-maildiensten? Zo kun je op basis van voorkeuren en interesses steeds weer nieuwe informatie toesturen waar ze echt wat aan hebben.

“Maar pop-ups zijn toch irritant?”, hoor ik je denken. Mijn antwoord is dan: “Misschien, maar ze werken wel!” Ik geef je 3 voorbeelden van het succesvol inzetten van een pop-up.

Na de introductie van de pop-up realiseerde Genootschap Onze Taal in slechts drie maanden tijd een bestandsgroei van 93%. Inmiddels neemt het aandeel via de pop-up aangemelde adressen ruim 28% van het totale bestand in.

Ziengs zet succesvol een pop-up in om webshopbezoekers te verleiden zich te abonneren op de nieuwsbrief. En ook hier zien we dat de subscribe pop-up zijn werk doet. Het gemiddeld aantal aanmeldingen voor de nieuwsbrief per maand via de subscribe pop-up is 18%.

Ook Koffergigant uit Almelo zet een subscribe pop-up in voor het werven van nieuwsbriefabonnees. Dit doen ze met veel succes. Het totale e-mailbestand bestaat inmiddels voor 16% uit adressen die zich via de subscribe pop-up hebben aangemeld. Sinds de inzet van de pop-up groeit het e-mailbestand met 20% per maand.

Wil je meer lezen over deze cases en de inzet van pop-ups voor bestandgroei? Nog andere tips om je bestand te laten groeien? Download dan ons whitepaper ‘Bereik vergroten en e-mailadressen verzamelen’.