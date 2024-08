Waarom de Tel Sell-manier stiekem toch wel werkt

Tel Sell mag dan worden weggezet als iets dat maar tacky is, het is wel enorm effectief. Sommige Tel Sell-trucjes ken je waarschijnlijk wel, zoals zorgen dat handen het product aanraken en dat iets heel snel voor elkaar is. Het is allemaal moeiteloos, het voelt goed, het ziet er lekker uit: is het het verkopen van rommel of het naar een hoger niveau tillen van verleiding? Die Tel Sell-manier kun je ook heel goed toepassen op jouw klanten.

Tel Sell-manier

Het belangrijkste element bij Tel Sell is het voorleggen van een probleem. Je weet niet dat je een probleem hebt, maar door de oplossing van Tel Sell denk je toch dat jij dat ook nodig hebt. Het zijn niet eens zozeer de acteurs die allemaal doen alsof het geweldig is, het is vooral het verhaal eromheen. Er wordt een narrative gecreëerd van: hey, let op, je hebt een probleem en dat kan heel vervelend zijn, maar wij hebben een oplossing die eenvoudig en snel is.

Zo werkt dat ook op social media. Op TikTok zie je niet anders dan handige oplossingen voor een groot scala aan problemen. Er wordt niet voor niets heel wat afgewinkeld op dat social media-videoplatform. Je gaat erop om gewoon sketches te kijken en vermaakt te worden, maar dan kom je een influencer tegen die iets aanprijst waarin je ineens net zo overtuigd bent als zij: terwijl je 2 minuten geleden niet eens wist dat het bestond, laat staan dat je het wil hebben.

Leadgeneratie heet het ook wel, het wekken van de interesse van mogelijke klanten om je omzet te verhogen. Het is zo’n veelvoorkomend proces dat het bijna niet meer genoemd wordt, maar zeker in de context van de digitale wereld is dit zeker wel nodig om te blijven belichten. Het is ook enorm geëvolueerd. Vroeger was het iemand koud opbellen, maar tegenwoordig zijn daar veel meer zachtere oplossingen voor. Niemand zit erop te wachten om koud te worden gebeld, maar als je toch op social media surft, dan vind je het waarschijnlijk een stuk minder erg wanneer je af en toe aan reclame wordt blootgesteld. Dat is de magie ervan.

Beter geïnformeerd

Tegelijkertijd kun je ook niet meer elk verhaal ophangen aan de potentiële klant: mensen zijn juist door dat internet veel beter geïnformeerd, dus daarom is het belangrijk om een goede strategie te gebruiken en je verhaal goed op papier te zetten. Leadgeneratie verandert en dat zie je. Er wordt steeds meer gefocust op een doelgroep die helemaal niet weet dat die een bepaald probleem heeft. 97 procent van de doelgroep heeft nog geen koopintentie, maar als je je content goed aanpakt, dan weet je een groot deel ervan toch te verleiden om tot een aankoop over te gaan. De overige 3 procent pak je volgens leadgeneratie-bureau Klik Digital met leadgeneratie-strategieën en -kanalen die dat bureau kan realiseren.