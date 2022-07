Leadgeneratiespecialist Leadinfo is overgenomen door team.blue

team.blue maakt bekend dat het een meerderheidsbelang heeft verworven in Leadinfo. Leadinfo is een Europese topspeler in realtime leadgeneratie. Het SaaS-product zet B2B websitebezoekers om in leads.

Leadinfo

Opgericht in 2017 door Han Kleppe, het Rotterdamse SaaS-bedrijf Leadinfo, bedient meer dan 3.000+ klanten en 1.200+ marketingbureaus wereldwijd. Leadinfo is van een team van 2 naar 25 mensen gegaan en staat bekend om zijn hoogwaardige dataset en eenvoudige integraties met 40+ CRM-tools zoals Hubspot, Salesforce en Teamleader. Dankzij de focus van Leadinfo op kwaliteit en efficiëntie is het bedrijf een sectorleider in de Benelux en in snel tempo een belangrijke speler in de DACH-regio.