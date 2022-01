Leadinfo weer op overnamepad met aankoop van LeadElephant

Leadinfo neemt het Nederlandse bedrijf LeadElephant over. Het is de tweede overname van het bedrijf in korte tijd, na de acquisitie van Leadexpress in december. Hiermee wordt de leidende rol van Leadinfo in de Benelux opnieuw versterkt. Met Leadinfo kunnen bedrijven zakelijke websitebezoekers herkennen om zo extra omzet te genereren.

Leadinfo is een Rotterdamse scale-up en maakt sinds de oprichting in 2017 een sterke opmars in de markt, met duizenden klanten in de Benelux, DACH-regio, Groot-Brittannië en Scandinavië. Door de focus te leggen op data herkent de software van Leadinfo meer zakelijke websitebezoekers dan haar concurrenten. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels genereren toonaangevende merken zoals Heineken, Simplicate, Rexel en Channable meer leads dankzij Leadinfo. Daarnaast zetten duizenden mkb’ers de tool in voor hun online leadgeneratie. Het afgelopen jaar werd het succes van Leadinfo bekroond met een hoge notering in de Emerce 100.

Grootste partnerprogramma’s van Nederland

Online marketingbureaus zijn de drijvende kracht achter het succes van Leadinfo. Dit zijn meer dan 1000 partners in Europa. Daarmee heeft Leadinfo één van de grootste partnerprogramma’s van Nederland. Door een lokale aanpak van het partnerprogramma zit er altijd een online marketingbureau om de hoek die een bedrijf kan helpen bij de implementatie van Leadinfo. Partners kunnen de software gratis gebruiken en krijgen 15% commissie over klanten die ze aanbrengen. Ook krijgen partners exclusieve toegang tot de nieuwste functionaliteiten en evenementen.

Leads naar CRM-systeem

Klanten van LeadElephant kunnen moeiteloos overstappen op de software van Leadinfo, waarmee ze tot vijf keer meer zakelijke websitebezoekers kunnen herkennen. Niet alleen de betere data is een winst voor bedrijven.