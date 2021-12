Leadinfo versterkt positie als marktleider door overname van Leadexpress

Op 31 december 2021 neemt Leadinfo het Nederlandse bedrijf LeadExpress over. Hiermee versterkt Leadinfo haar positie als marktleider in de Benelux. Duizenden bedrijven zetten Leadinfo in voor het herkennen van zakelijke websitebezoekers om zo meer leads te genereren. Met de overname van LeadExpress versterkt Leadinfo haar positie als marktleider in Nederland.

De Rotterdamse scale-up maakt sinds de oprichting in 2017 een sterke opmars in de markt met duizenden klanten in de Benelux, DACH-regio, Groot-Brittannië en Scandinavië. Toonaangevende klanten zoals Heineken, Simplicate, Rexel en Channable genereren meer leads met Leadinfo, maar ook duizenden MKB’ers zetten Leadinfo in voor hun online leadgeneratie. In 2021 werd het succes van Leadinfo bekroont met een hoge notering in de Emerce100.