​Waarom cadeaupakketten altijd populair blijven

Het is weer bijna kerstmis en dat is dé tijd van cadeaus geven. Relatiegeschenken, cadeautjes onder de boom en natuurlijk het kerstpakket. Tegelijkertijd zien we dat grote bedrijven vaker kiezen voor een cadeaubon in plaats van zo’n vrolijk pakket vol met lekkers. Zonde, want veel mensen onthouden juist een kerstpakket en niet zozeer wat ze van een cadeaubon hebben gekocht.



Bovendien gaat er ook een heel ritueel mee gepaard. Een cadeaubon krijg je bij wijze van spreken nog net niet als code in je e-mail, maar een kerstpakket kun je -zeker nu weer weer gewoon op kantoor mogen werken- fysiek in ontvangst nemen om vervolgens met je cadeau onder je arm naar de trein of de auto te gaan. Onderweg ga je je dan toch afvragen wat erin kan zitten: kleine voorpret die mensen met een cadeaubon missen.

Moderne cadeaupakketten

Als mensen niet zo erg fan zijn van kerstpakketten, dan is dat vaak omdat ze denken aan een traditioneel pakket met allemaal ouderwetse snacks enzovoort. Veel mensen weten niet dat ook cadeaupakketten met hun tijd meegaan. Zo heeft Charles.nl een groot arsenaal aan veelzijdige cadeaus die je ook écht wil krijgen. Geen lelijke labels met groot erop wat erin zit: borrelnootjes, Italiaanse pasta, maar een stijlvol label waarmee de cadeaus een luxe uitstraling krijgen.

Ook andere relatiegeschenken zijn bij Charles te vinden, want je kunt allang niet meer met een bedrukte USB-stick aankomen. Wil je lekker uitpakken met nieuwjaar, na wederom een turbulent jaar waarin we hebben moeten leren omgaan met het coronavirus? Geen probleem, je kunt bij deze online shop geweldige champagneflessen en -pakketten vinden voor je zakenrelaties, maar bijvoorbeeld ook voor je vriendengroep.

Sinterklaas

Nu Sinterklaas alweer bijna in ons land arriveert, zien we ook vaker dat mensen voor een sinterklaaspakket kiezen. Je kunt de mensen om je heen natuurlijk een losse chocoladeletter geven, maar in de sinterklaaspakketten van Charles wordt er net wat meer aandacht besteed aan het cadeau-element. Zo zit de chocoladeletter in een schattige, kleine jute zak en kunnen ze zelfs door de brievenbus. Wil je extra uitpakken, dan doe je er bijvoorbeeld een flesje speculaaslikeur bij.

Een website vol met cadeaupakketten biedt geweldige inspiratie om andere mensen blij te maken. Deze tijd van het jaar is en blijft het uitgelezen moment om de mensen om je heen te bedanken voor hun harde werk of een mijlpaal van je bedrijf te vieren. Relatiegeschenken zoals bij Charles bieden dan net wat meer verrassing dan simpelweg een product gewoon te overhandigen of een cadeaukaart op de mat te laten vallen. Het geven van een cadeau gaat uiteindelijk vooral om de verrassing en de herinnering die iemand bijblijft, vandaar dat cadeaupakketten waarschijnlijk nooit zullen verdwijnen.