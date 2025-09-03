Vodafone Business lanceert duurzaam zakelijk abonnement met afvalcompensatie

Veel mensen nemen tegenwoordig een telefoon bij hun abonnement. Gebruikers met een Business Mobile Unlimited Bundle kunnen binnenkort bijdragen aan een vermindering van elektronisch afval en de groei van werkgelegenheid.

Zakelijke klanten nemen automatisch deel zodra zij het Business Mobile Unlimited Bundle-abonnement afsluiten. En dit zonder extra administratie of kosten! De Business Mobile Unlimited Bundle van Vodafone Business is een flexibel zakelijk abonnement met onbeperkt bellen, sms’en en data in Nederland, inclusief automatisch datadelen en maandelijkse opzegbaarheid.

Initiatief ‘One for One’

Dit initiatief ‘One for One’ is ontwikkeld samen met Closing the Loop. ’One for One’ houdt in dat Vodafone Business voor elk nieuw Unlimited-abonnement één oud toestel inzamelt in landen zonder recycling, wat zowel het milieu als de lokale werkgelegenheid ten goede komt. Dit is een heel goed initiatief, omdat wereldwijd de hoeveelheid e-waste blijft groeien en in sommige landen juist meer banen nodig zijn.

Bij elke aansluiting wordt er een afgedankt toestel ingezameld in een land zonder recyclingsfaciliteiten, zoals Ghana en Nigeria. In deze landen hebben ze vaak last van armoede. En dat is ook te merken op de arbeidsmarkt. Een win-winsituatie kun je dus wel zeggen. Door de verwerking van de toestellen ontstaat lokaal betaald werk en tegelijkertijd dragen we een steentje bij aan het milieu.

Bijdrage aan duurzaamheid

Vodafone Business maakt het met dit initiatief makkelijker voor bedrijven om een bijdrage te leveren aan hun duurzaamheids- en ESG-doelstellingen. Dit zijn bedrijfsdoelen gericht op het milieu (environmental), socialiteit (social) en het bestuur (governance) om de duurzaamheid en de maatschappelijke impact van een organisatie te vergroten. Dit is belangrijk, omdat de berg elektronisch afval steeds meer groeit en slechts een klein deel wordt gerecycled.

‘One for One’ laat dus echt zien dat commercie en duurzaamheid hand in hand gaan. Door voor elk nieuw toestel een oude in te zamelen help je het milieu en tegelijkertijd biedt je bedrijven een oplossing voor hun technologiegebruik.

Uitbreiding duurzaamheid

‘One for One’ geldt in eerste instantie voor klanten met een Business Mobile Unlimited Bundle. Voor particuliere klanten worden verschillende andere opties aangeboden, zoals recyclingsprogramma’s en refurbished toestellen.

De Business Mobile Unlimited Bundle is binnenkort verkrijgbaar op de website van Vodafone. En zakelijke klanten kunnen dit abonnement eenvoudig afsluiten via Vodafone.