​Tips bij het samenstellen van het kerstpakket in 2022

Kies jij jaarlijks voor een reeds samengesteld kerstpakket, of vind je het leuker deze zelf samen te stellen? Vaak blijkt het een behoorlijke uitdaging te zijn om tot een origineel, passend kerstgeschenk te komen. Niet alleen wil je dat de verschillende producten qua kleur enigszins bij elkaar passen. Ook is het belangrijk dat producten in het geval van een foodpakket qua smaak te combineren zijn. Kies bijvoorbeeld voor een flesje wijn, een flesje bier en wat borrelhapjes. De combinatie van een fles wijn met een brood is minder passend. Het wordt ondernemers aangeraden tijdig te starten met het inkopen van hun kerstpakketten. Aan het eind van het jaar is het doorgaans lastig nog kerstpakketten te vinden, daarbij kunnen de kerstpakketten te laat geleverd worden door drukte bij de pakketdiensten. Je hebt ze het liefst aan het begin of halverwege december binnen.



Maak het jezelf makkelijker met een samengesteld pakket

De makkelijkste manier om je personeel te bedanken voor de bewezen diensten het afgelopen jaar, is de keuze voor een samengesteld pakket. Er zijn verschillende partijen te vinden, die deze pakketten aanbieden. Voorbeeld van zo’n partij is Kerstpakkettenplaza. Bij deze partij worden pakketten niet alleen in verschillende soorten en varianten aangeboden, ook heb je de keuze uit pakketten in verschillende prijscategorieën. Doordat de kosten voor bedrijven opgelopen zijn de afgelopen maanden, mede door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen, kan het noodzakelijk zijn om voor een iets goedkoper pakket te kiezen dit jaar. Verschillende aanbieders van kerstpakketten bieden ze al aan voor een paar euro.

Kies voor een kerstpakket met een vaste kleur

Populair zijn de thema kerstpakketten. Deze pakketten bevatten slechts producten in een specifieke kleur, wat het pakket een hele feestelijke uitstraling geeft. Denk bijvoorbeeld aan een rood kerstpakket, goed passend bij de kleur van Kerst. Dit pakket bevat bijvoorbeeld een fles of een aantal blikjes Coca-Cola, gecombineerd met een zak Lays Naturel chips en Doritos Bits. Naast een rood kerstpakket kun je ook een geel- of groen kerstpakket kiezen. In de basis komt de inhoud van deze kerstpakketten overeen; het verschil zit in de smaak van de diverse producten. Je kunt zo’n thema kerstpakket zelf samenstellen bij de groothandel, maar deze ook als pakket bestellen. Dat laatste is niet alleen makkelijker, maar vaak ook goedkoper. Een verkoper van kerstpakketten weet de losse onderdelen hiervan doorgaans goedkoper in te slaan, dan dat voor jou mogelijk is.

Geef het kerstpakket een persoonlijk tintje

Voor een medewerker is het leuk, wanneer je deze persoonlijk bedankt. Een van de mogelijkheden die je hierbij hebt, is het gebruik van een klein kaartje bij het kerstpakket. Schaf het kerstpakket als samengesteld geheel aan en schrijf zelf een kaart. Voeg het samen en geef het kerstgeschenk aan het eind van het jaar aan je medewerkers en zakenpartners.

[Fotocredits - LIGHTFIELD STUDIOS © Adobe Stock]