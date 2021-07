​Prestato biedt oplossing voor bedrijfsbeheer van kleine bedrijven

Nederlandse start-up Prestato lanceert een nieuwe app voor bedrijfsbeheer. De doelgroep van de nieuwe applicatie zijn met name de MKB'ers en kleine bedrijven in Nederland. Voor veel kleinschalige bedrijven biedt de app een complete managementoplossing.

Het idee achter Prestato is het ondersteunen van kleine Nederlandse bedrijven met het beheren van bedrijfsgerelateerde processen zoals; dagelijks afsprakenbeheer, debiteurenprocessen en klantcommunicatie.

Het technische deel van de nieuwe applicatie wordt hoofdzakelijk door de API's en ontwikkelaarstools van het Amerikaanse bedrijf vcita aangedreven. Het bedrijf vcita is een vooruitstrevend managementplatform dat zich richt op start-ups en kleine bedrijven.

Nederlandse start-up lanceert bedrijfsbeheer app

Prestato voorziet bedrijven en zelfstandig ondernemers van een complete managementoplossing. De applicatie voorziet gebruikers van een platform waarmee hun bedrijf volledig vrij eenvoudig digitaal beheerd kan worden.

Daarnaast biedt Prestato de mogelijkheid om de huidige bedrijfsprocessen op te schalen. Zo kunnen gebruikers ook bij een groeiend klantenbestand alle processen zelfstandig blijven beheren.

Prestato biedt haar gebruikers nog diverse opties om bijvoorbeeld een portaal voor klantcommunicatie op te zetten en een volledig CRM te beheren. De app maakt het voor toekomstige klanten ook mogelijk om online afspraken te maken.

Deze functie maakt het voor kleine bedrijven makkelijk om duidelijk zicht op de planning te behouden. Dankzij de nieuwe app wordt het voor hun klanten ook een aanzienlijk stuk makkelijker om een afspraak in te plannen. Het effect hiervan is dat bedrijven een positieve klantbeleving creëren waarbij service en kwaliteit centraal staan.

De nieuwe bedrijfsbeheer app is trouwens een vernieuwde versie van de reeds bestaande applicatie genaamd OIIO. Deze applicatie helpt inmiddels al ruim twee jaar de kleine bedrijven in Nederland met het onderhouden en verbeteren van klantrelaties.

Tegenwoordig ondersteunt de applicatie ruim 2000 bedrijven op het gebied van bedrijfsadvies, financiën en onroerend goed. Prestato wordt momenteel als één totaalpakket geleverd tegen een betaalbare prijs.

Meerdere bedrijfsprocessen beheren

De kracht van Prestato vertaalt zich in een breed arsenaal aan opties om de bedrijfsprocessen van kleine bedrijven te verbeteren. Met de app kunnen ondernemers zorgeloos gebruik maken van bijvoorbeeld; digitale betalingen, facturen, bonnen, e-mailnieuwsbrieven, sms-berichten en aangepaste promoties.

Daarnaast beschikt de bedrijfsbeheer app over een aantal innovatie mogelijkheden waaronder lokale SEO promotie en digitaal reputatiemanagement. Patrick Bongaerts, de productmanager bij Prestato omschrijft de app als een nieuwe, innovatieve en slimme app voor bedrijfsbeheer.

Uiteindelijk zal het gebruik van de app kunnen leiden tot hogere opbrengsten, betere cashflow, verbeterde online aanwezigheid en meer klantbetrokkenheid.

Daarnaast helpt Prestato Nederlandse Mkb'ers, die de veroorzaakte schade van de Covid-19-pandemie zo snel mogelijk willen herstellen. De capaciteiten van Prestato worden hierbij gecombineerd met de mogelijkheden van de app genaamd Uberall.

Samenwerkingsverband tussen Prestato & vcita

Het samenwerkingsverband tussen vcita en Prestato vormt een fantastische gelegenheid om gebruikers een meerwaarde aan hun bestaande klantenbestand te bieden. Bovendien beschikt de app over meerdere opties waarmee het wereldwijde ecosysteem voor kleine bedrijven geoptimaliseerd kan worden.

Prestato en vcita zorgen voor een nieuwe, uitgebreide app voor het bedrijfsbeheer van kleine Nederlandse bedrijven. De twee techbedrijven helpen getroffen ondernemers graag met het herstellen en opnieuw laten groeien van hun onderneming.

Zolang kleine bedrijven een aantal digitale tools kunnen gebruiken, dan ontstaan er via deze weg ongetwijfeld nieuwe kansen voor deze bedrijven, om zich in een wereld zonder Covid-19 verder te ontwikkelen.

De Covid-19-pandemie heeft de digitale transformatie voor kleine en grote bedrijven in diverse opzichten versneld. Bovendien verwachten de meeste consumenten tegenwoordig allerlei mogelijkheden van ondernemers zoals het aanbieden van een contactloze betaling, digitale communicatie en selfservice.

Verder behoren een online afsprakenplanning en digitale bonnen tot de normale gang van zaken. Binnen de bedrijfsbeheer app kunnen gebruikers deze gegevens snel met hun online banktools delen. De innovatie functies en mogelijkheden van Prestato zorgen ervoor dat ook alle eigenaren van kleine bedrijven in de toekomst aan deze nieuwe klantverwachtingen kunnen voldoen.

Zelfstandig ondernemers kunnen met Prestato alle bedrijfsprocessen van een digitaal bedrijf beheren. Het team achter Prestato vindt namelijk dat de tijd is aangebroken dat hulp en ondersteuning wordt aangeboden voor alle kleine bedrijven, die hun bedrijf willen redden en herstellen na Covid-19.

Prestato en vcita ondersteunen kleine bedrijven en MKB’ers

Het bedrijf Prestato heette voorheen OIIO. De missie van Prestato is het helpen en ondersteunen van kleine bedrijven bij het optimaliseren van de klantbeleving. Als kleine bedrijven een kwalitatieve service aan klanten kunnen leveren, ontstaan volgens het bedrijf een perfecte kans om het bedrijf te laten groeien.

Op basis van een multifunctioneel platform gericht op bedrijfsbeheer levert Prestato de ondersteuning die kleine bedrijven nodig hebben om succesvol in deze digitale wereld te worden. Dit maakt het voor ondernemers namelijk een stuk eenvoudiger om hun huidige klantbestanden, afspraken, betalingen, marketing en online aanwezigheid te beheren.

Het Amerikaanse bedrijf vcita is een vooruitstrevend platform dat MKB'ers en zelfstandig ondernemers helpt om zelfstandig een bedrijf op te bouwen en te beheren. Verder ondersteunt vcita deze kleine bedrijven om te blijven concurreren in het snelle digitale tijdperk waarin we momenteel leven. Het hoofdkantoor van vcita is gevestigd in de Amerikaanse stad Seattle.

De cloudgebaseerde oplossingen van vcita helpen zelfstandig ondernemers bij het beheren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. De producten van vcita zorgen ervoor dat complexe taken waaronder het maken van een planning, het inning van betalingen en het uitzetten van marketingcampagnes eenvoudig wordt omgezet in een aantal simpele stappen waarbij één klik, vanuit één app al genoeg input is om een positief eindresultaat te behalen.

[Fotocredits - mangostock © Adobe Stock]