Pixelzebra en Xperit onderdeel van de nieuwe groep Axelio

Axelio is een groeiende groep van Microsoft-partners die oplossingen biedt aan bedrijven zodat deze wendbaar en concurrerend kunnen blijven en hun klanten optimaal te kunnen blijven bedienen. Deze oplossingen kunnen snel en flexibel ingezet worden. 5SC Capital Partners maakt met de overname van Pexelzebra en Xperit een start met het bouwen van de nieuwe groep Axelio.

Pexelzebra is hierbij de Dynamics CRM-specialist binnen de Axelio groep en Xperit de Business Cental ERP-specialist voor groothandel en productiebedrijven.

Waardecreatie door nauwe samenwerking en inzet van technologie

Frank van der Woude, sinds begin 2020 actief als Operating Partner van 5CS, is aangesteld als CEO van AXELIO. Frank brengt jarenlange ervaring mee als CEO bij software-organisaties, waaronder diverse grotere Europese Microsoft Dynamics-partners. Ik geloof in waardecreatie door nauwe samenwerking en inzet van technologie die snel en direct waarde toevoegt voor onze klanten. Het complete aanbod van Microsoft-oplossingen, aangevuld met onze marktexpertise om deze oplossingen snel en effectief in te zetten, biedt enorm veel mogelijkheden voor bedrijven. Daarom bouwen wij een groep van Microsoft-partners die, ieder vanuit hun eigen specialisme maar ook samen, onze klanten optimaal kunnen bedienen.”

Axelio is ons nieuwe avontuur

Robert Lagas, Managing Director Pixelzebra: ”Samen met mijn collega’s en onze klanten hebben we de afgelopen jaren een versnelde groei doorgemaakt. De keuze om onderdeel uitmaken van AXELIO zien wij als een nieuw avontuur, als een volgende fase waarin we kunnen doorgroeien als organisatie en meer kansen kunnen bieden aan medewerkers en klanten. Dat we kunnen samenwerken met ondernemers met dezelfde visie en ambitie was doorslaggevend voor onze keuze om onderdeel te worden van AXELIO.”

Compleet aanbod van Microsoft-producten

Lubbert van den Heuvel, Managing Director, Xperit: “Doordat Microsoft zoveel mogelijkheden biedt aan ondernemers, krijgen wij regelmatig vragen van onze klanten of wij meer kunnen bieden dan onze ERP-oplossingen. Daarom zijn wij blij dat we nu deel uitmaken van een groep Microsoft-partners waarmee we onze klanten een compleet aanbod van Microsoft-producten en -diensten kunnen bieden. De ervaring van de mensen van AXELIO en de ruimte voor ondernemerschap waren voor mij en mede-oprichter Wim de Bruin doorslaggevende factoren om ons aan te sluiten bij deze nieuwe groep.”

Charles Kotting, partner van 5CS: "Wij zijn verheugd om met AXELIO alweer onze derde platforminvestering te kunnen aankondigen. Xperit en Pixelzebra zijn twee geweldige ondernemingen, waarmee we een allround Microsoft partner-groep creëren die klanten gaat helpen om dit unieke softwareplatform ten volle te benutten. We zijn ervan overtuigd, dat onder leiderschap van Frank van der Woude en de managementteams van Pixelzebra en Xperit, we een geweldig team hebben om de komende jaren te bouwen aan deze groep."