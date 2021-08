Microsoft rolt meer capaciteit uit voor Windows 365 Cloud PC

Microsoft heeft via Twitter laten weten dat het bedrijf voorlopig even geen gratis proefabonnementen voor Windows 365 Cloud PC’s meer uitgeeft. Door de grote vraag naar deze proefabonnementen moet de servercapaciteit voor Windows 365 uitgebreid worden.

Windows 365

Windows 365 werd eerder deze week officieel gelanceerd. Momenteel is de dienst alleen nog beschikbaar voor bedrijven. Die kunnen voor hun medewerkers of zelf Cloud PC’s huren waarbij ze altijd verzekerd zijn dat ze kunnen beschikken over de meest recente versies van Windows. De Cloud PC wordt via een webbrowser gebruikt.

De tarieven voor deze ‘virtuele pc’s’ variëren afhankelijk van de gekozen configuratie, tussen de 18,20 en 147,50 euro per gebruiker, per maand. Qua configuratie, of specs, van de cloud pc krijg je bij het goedkoopste abonnement een single core cpu met 2 GB RAM en 64 GB opslagcapaciteit. Voor een quad-core met 16GB RAM en 256GB opslag betaal je 72 euro per gebruiker per maand. De meest uitgebreide cloud pc kost dus 147,50 per maand. Daarvoor krijg je dan een octa-core cpu met 32GB RAM en 512GB opslag.