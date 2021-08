Microsoft heeft 17 miljard euro over voor cyberveiligheid

Cyberveiligheid wordt een steeds groter onderwerp, omdat we steeds meer online doen op steeds meer verschillende apparaten. Zelfs een spiegel kan tegenwoordig al verbonden zijn met het internet. Logisch dus dat steeds meer mensen voor het hackerspad kiezen en logisch dat grote techbedrijven er steeds meer geld in moeten stoppen om die hackers juist buiten de deur te houden. Microsoft bijvoorbeeld, heeft toegezegd de komende vijf jaar 17 miljard euro in cyberveiligheid te steken.

Microsoft

Vanzelfsprekend doet Microsoft dat niet alleen voor zijn eigen medewerkers, maar juist voor alle diensten die het heeft: Windows, Office, Xbox en meer. De investering van 17 miljard euro is gigantisch veel en ook niet helemaal wat Microsoft in eerste instantie had begroot: het is vier keer zoveel. Daar komt bovendien nog eens 150 miljoen dollar bij, want Microsoft heeft belooft aan de Amerikaanse regering om hun beveiliging te verstevigen.

Microsoft staat er niet alleen voor, want de Amerikaanse president Joe Biden heeft ook aangegeven dat techbedrijven echt meer moeten doen aan cyberveiligheid, net als financiële organisaties. Hiervoor heeft hij de topmensen van JPMorgan, Microsoft, Amazon, Apple en Alphabet bij elkaar geroepen. Bedrijven die elkaar normaal de tent uit willen concurreren, moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen voor een groter doel. Ze moeten ook wel, want de Kaseya-situatie staat nog vers in het geheugen.