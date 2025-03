LEGO Groep boekt recordresultaten in 2024: sterke groei en innovatie

Wereldwijde uitbreiding en supply chain-investeringen

Om de groei bij te houden, heeft LEGO fors geïnvesteerd in zijn supply chain. Nieuwe fabrieken werden geopend in Vietnam en de Verenigde Staten, terwijl bestaande productielocaties in Mexico, Hongarije en China werden uitgebreid. Ook zijn er nieuwe regionale distributiecentra geopend in België en Vietnam om de logistieke efficiëntie te verbeteren.

Duurzaamheid als speerpunt

LEGO heeft in 2024 aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid. Het aandeel van gecertificeerde massabalansinkopen steeg van 18% in 2023 naar 47% in 2024, wat de inzet van het bedrijf voor milieuvriendelijke materialen onderstreept. Daarnaast zet LEGO zich in om tegen 2026 de helft van al het plastic in hun bouwstenen te vervangen door duurzame alternatieven.