International LEGO Day: dit moet je weten over het ‘speelgoed’

We vieren vandaag Internatonal LEGO Day, een dag waarop we alles LEGO vieren. En dat doen we in dit artikel over de geschiedenis, het heden en de toekomst, plus onze favoriete LEGO-sets.

International LEGO Day

LEGO is hartstikke oud. Toegegeven, het was niet meteen van plastic: het begon allemaal in 1895 in het Deense plaatsje Billund, waar een houtbewerker neerstreek. De Billund Woodworking and Carpenter’s Shop werd echter in 1916 overgenomen door Ole Kirk Christiansen, die in 1920 zoon Godtfred krijgt. Een grote brand en een bijna-faillisement later besluit vaderlief het over een andere boeg te gooien: hij begint met het maken van speelgoed. Het zijn dan nog van die houten autootjes om met een touwtje voort te trekken. Later kwamen daar ook jojo’s bij.

In 1934 wordt de naam LEGO geregistreerd, een samentrekking van Leg Godt, een Deense zin die ‘lief spelen’ of ‘goed spelen’ betekent. Na weer een brand koopt Ole in 1947 een plastic smeltmachine waarmee hij plastic speelgoed beint te maken. Hij laat zich inspireren door Kiddicraft bouwstenen en datzelfde jaar wordt zoon Kjeld geboren. In 1949 wordt het pas echt interessant, want dan begint LEGO met de productie van wat we kennen als LEGO-steentjes, al heetten ze toen nog ‘automatische bouwstenen’. Gelukkig wordt het in 1953 al hernoemd naar LEGO-stenen en worden de eerste LEGO-sets gecreëerd ` met in 1955 een soort stadje en nog 27 andere sets.