LEGO en Nintendo teasen een Game Boy

LEGO heeft de afgelopen tijd veel verschillende sets uitgebracht in samenwerking met Nintendo. We kennen allemaal de sets met Mario wel, waarin je levels kunt nabouwen en Mario met digitale mogelijkheden nog meer tot leven komt. Ook zijn er sets voor volwassenen, van Bowser, de plant en het vraagtekenblok. Of recent die van Zelda.

LEGO Game Boy

Nu komt het speelgoedbedrijf met iets nieuws, namelijk… een Game Boy. Het is nu alleen nog maar een teaser, dus hoe de Game Boy eruitziet en wat we er qua interactie van mogen verwachten moeten we nog zien. In ieder geval lijkt het erop dat het een originele Game Boy wordt met grijze blokjes, gebaseerd op de Game Boy uit 1989. Dat lijkt een beetje saai, maar we kennen LEGO inmiddels, daar zitten vast een aantal toffe knipogen in. We weten wel wanneer deze samenwerking verschijnt: in oktober van dit jaar.