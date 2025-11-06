Waarom informatiebeveiliging het nieuwe marketingwapen is: van compliance naar vertrouwen

Digitale consumenten worden kritischer. Een digitale aankoop afronden of een online samenwerking beginnen doe je namelijk alleen bij een bedrijf dat je volledig vertrouwd. Vertrouwen is daarom cruciaal bij iedere online interactie. Zorg er daarom voor dat je als bedrijf hieraan werkt. Veel bedrijven investeren zwaar in branding, maar vergeten dat dataveiligheid en transparantie ook onderdeel zijn van hun merkbelofte. In het onderstaande artikel zetten we op een rij waarom informatiebeveiliging het nieuwe marketingwapen is én hoe je dit kunt inzetten.

Waarom dataveiligheid ook belangrijk is

Naast dat je aandacht moet schenken aan je logo, tone of voice en campagnes, is het net zo belangrijk om aandacht te schenken aan dataveiligheid. Klanten verwachten namelijk niet alleen mooie woorden, maar ook dat je als bedrijf veilig met hun data omgaat. Zo niet, dan is de kans groot dat ze afhaken. Dataveiligheid en transparantie zijn daarom grote onderdelen van je merkbelofte. Wie slecht met data omgaat, kan de reputatie van het bedrijf beschadigen en dat kan erin resulteren dat je in een klap je klanten verliest. Dat wil je natuurlijk zien te voorkomen.

Van compliance naar vertrouwen

Informatiebeveiliging is meer dan een taak die je bij IT neerlegt. Het laat namelijk ook zien dat je je klanten serieus neemt. Informatiebeveiliging draait immers om vertrouwen. Vertrouwen is iets dat veel klanten enorm belangrijk vinden.

Microsoft ISO 27001 is een kant-en-klaar systeem dat helpt bij het implementeren van de ISO 27001-standaard in een Microsoft 365-omgeving. ISO 27001 is een internationale norm van informatiebeveiliging. Het is een certificering die aantoont dat je veilig met data en informatie omgaat en bepaalde procedures hanteert. Ook is het een manier om het vertrouwen tastbaar te maken en het toont aan dat je als organisatie transparant en zorgvuldig te werk gaat. Het is daarbij ook een middel om vertrouwen te winnen bij jouw klanten. Bedrijven die snel en praktisch ISO 27001 willen implementeren, kunnen met Instant 27001 binnen enkele weken compliant zijn én vertrouwen opbouwen.

ISO 27001 laat bedrijven helpen om bepaalde risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en procedures te hanteren. In plaats van dat er zomaar losse afspraken worden gemaakt, moet er worden gewerkt met een procedure. Hoe wordt er bijvoorbeeld omgegaan met gegevens en wachtwoorden, en wie heeft daar toegang tot? Ook wat er moet gebeuren bij bijvoorbeeld een datalek, wordt vastgelegd in zo’n procedure. Door te werken met informatiebeveiliging weet je wat er in een bovengenoemde situatie moet gebeuren en verklein je de kans op het maken van fouten.

De marketing- en salesvoordelen van dataveiligheid

Dataveiligheid kan verschillende voordelen opleveren voor marketing en sales. Denk aan meer vertrouwen. Meer vertrouwen kan zorgen voor een hogere conversie. Klanten ronden sneller hun bestelling af of vragen eerder een offerte aan als ze zekerheid voelen. Bovendien kan het zorgen voor minder weerstand bij B2B-klanten. Een ISO-certificering maakt het eenvoudiger om in te kopen of om samen te werken onderling. Een ISO-certificering geeft immers aan dat er veilig wordt omgegaan met data en informatie. Daarnaast levert het een sterke merkpositionering op. Veiligheid en betrouwbaarheid spelen namelijk een grote rol bij je merkidentiteit. Dit kan zorgen voor een beter imago en een betere positionering in de markt.

Van IT-kwestie naar strategische marketinginvestering

Veiligheid is niet alleen maar een IT-kwestie. Het is een kans om aan te werken, om vertrouwen op te bouwen en klanten aan te trekken. Je kunt het zelfs zien als een strategische marketinginvestering. Door veiligheid onderdeel te maken van je merk, win je vertrouwen van de consument en bouw je vertrouwen op. Met ISO 27001 kun je denken aan een marketingmiddel dat je kan helpen het vertrouwen tastbaar te maken, wat kan resulteren in een sterke positionering en meer klanten.