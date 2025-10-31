Nederlandse tech startups kiezen voor lokale hosting

Steeds meer ondernemers, met name in de tech sector, kiezen voor lokale hostingproviders. Dit heeft meerdere redenen en in dit artikel bekijken we waarom lokale hosting zo voordelig is.

Wat zijn de voordelen van lokale hosting bij bedrijven als Antagonist?

Een van de voordelen van lokale hosting heeft te maken met veiligheid. Hoewel dit wellicht niet als eerste in je gedachten schiet als je denkt aan de mogelijke voordelen van lokale website hosting, is dit voor tech bedrijven wel een zeer belangrijke. Dit maakt het namelijk veel eenvoudiger om AVG-compliant te zijn. Een van de lokale hostingproviders in Nederland is Antagonist, met inmiddels meer dan 60.000 actieve webhosting pakketten.

Een ander voordeel van een hostingpartner (zoals Antagonist) is de Nederlandstalige klantenservice. Niet alleen is het veel eenvoudiger om vragen in de eigen taal te kunnen stellen (helemaal als je tegen een technisch probleem aanloopt), het is ook een stuk betrouwbaarder. Hoewel dit natuurlijk niet betekent dat buitenlandse hostingbedrijven niet te vertrouwen zijn, is het wel een feit dat Nederlandse aanbieders van hosting klantenservice erg belangrijk vinden en je op meerdere manieren contact op kunt nemen. Of je dit nu graag via de chat doet of liever een e-mail stuurt.

De derde reden dat veel lokale ondernemers ook voor lokale hosting kiezen, is om elkaar een handje te helpen. Het is goed voor de Nederlandse economie, wat bijvoorbeeld zorgt voor het behoud van banen, doorgroeimogelijkheden binnen Nederlandse bedrijven en om iets terug te doen voor de maatschappij. Veel lokale hostingproviders doen iets terug voor een goed doel of organiseren een lokale actie.

De laatste reden is de lagere impact op het milieu. Nederlandse hostingbedrijven maken vaak gebruik van lokale datacenters, die veelal draaien op groene energie. Dit is natuurlijk geweldig, maar lokale datacenters zorgen ook voor net dat beetje extra snelheid (aangezien de fysieke afstand tot de servers kleiner is). Dus laten we eens kijken hoe snel Nederlandse hosting is voor websites bij Antagonist.

Hoe snel is Nederlandse website hosting?

De snelheid van Nederlandse website hosting hangt ten eerste af van het hostingbedrijf en ten tweede van het gekozen hosting pakket. De meeste Nederlandse hostingbedrijven (zo ook Antagonist) bieden namelijk meerdere pakketten aan voor website hosting. Dit betekent dat een duurder pakket ook resulteert in betere specificaties en snellere hosting. Antagonist belooft zelfs 40% snellere websites en een uptime van 99,9%.

Want naast snelle hosting, is het minstens even belangrijk dat je website te bereiken is. Hoe hoger de uptime, hoe minder vaak websites offline zijn (bijvoorbeeld naar aanleiding van technische problemen). De uptime van Antagonist van 99,9% is dus top, wat betekent dat je website vrijwel altijd te benaderen is door bezoekers.

Is je website ondanks snelle hosting niet snel genoeg, dan kan er ook wat anders aan de hand zijn. Van te grote afbeeldingen tot het draaien van een onveilige plug-in. Dit laatste stukje hebben ondernemers zelf in de hand.

Alle voordelen van lokale hosting nog even op een rij