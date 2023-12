​Hoe vind je een geschikte hosting provider?

Wil je een blog beginnen of heb je je eigen gym en heeft die nog een website nodig? Daarvoor heb je een hosting provider nodig. Die helpt je jouw stukje op het internet te claimen. De provider helpt met opslagruimte, zodat je jouw foto’s, video’s en teksten ergens kunt opslaan, maar ook de bandbreedte hebt om de bezoekers op je site te ontvangen.



Vraag het om je heen

Je kunt natuurlijk zelf op zoek en daar volgen zometeen tips voor, maar vraag het bijvoorbeeld ook eens bij je vrienden. Er zijn veel mensen die een website hebben: ondernemers, maar ook mensen die bijvoorbeeld een reisdagboek wilden bijhouden op een originele manier. Je kunt altijd even om je heen vragen hoe andere mensen het hebben geregeld, en natuurlijk waar: zo kom je eerder bij een hosting provider die ook bij jou kan passen. En ontevreden mensen zullen ook altijd zeggen wat ze minder aan hun provider kunnen waarderen, dus luister ook goed naar wat je vooral niet moet kiezen.

Gebruik een vergelijkingssite

Je kunt natuurlijk zelf het onderzoek doen, maar misschien heb je daar geen geduld of tijd voor, of wil je gewoon even duidelijk op een rijtje zien wat de verschillen zijn tussen de providers. Je kunt daarvoor terecht op hostingvergelijker.nl. Daar kun je in een handomdraai zien wat de beste keuze voor jou is, omdat de website eerst wat vragen aan je stelt en vervolgens met opties komt. Vooral de grootte van je website is daarbij belangrijk: als je een paar bezoekers verwacht, dan heb je iets heel anders nodig dan wanneer je massa’s mensen op je site denkt te krijgen.

De registrarlijst van SIDN

Hosting providers verkopen vaak domeinnamen, dus als je Africancowgirls.nl wil vastleggen, dan kun je daar terecht. Maar het echte bedrijf achter de .nl-domeinnaam, dat is SIDN. Op de website van SIDN kun je een lijst vinden van providers die .nl-domeinnamen aanbieden en vaak zijn dat ook hosting providers. Lees bijvoorbeeld ook online reviews over die hostingpartij om te ontdekken waar hun sterke en zwakke plekken zitten.

Bedenk wat je nodig hebt

De beste manier om te weten te komen welke hosting provider je het beste kunt kiezen, is goed uitdenken wat je wil. Als je allerlei video’s en een webshop op je site zet, dan heb je veel meer opslagruimte nodig dan wanneer je site vooral uit teksten en wat lichte afbeeldingen bestaat. En natuurlijk hoop je dat er 1 miljoen bezoekers komen op de eerste dag, maar hoeveel verkeer verwacht je nu echt? De hostingpartij moet wel in staat zijn om de hoeveelheid bezoekers aan te kunnen. Lukt dat niet, dan krijgen mensen foutmeldingen wanneer ze je website bezoeken en dat wil je koste wat kost voorkomen.

Prijs en verwachtingen

Kijk vervolgens ook goed wat de prijs is en wat je daarvoor mag verwachten. Heeft de hosting provider een goede helpdesk die vaak online is? Of zoek je juist een heel betaalbare provider en kun je veel zelf? Kijk en vergelijk de prijzen en wat er inclusief is om te zorgen dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Succes met ‘shoppen’, en vooral: met jouw domein op het internet.

[Fotocredits - © Matthias Adobe Stock]