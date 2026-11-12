Het Nederlandse boekingsplatform Glampings.com heeft een nieuwe investeringsronde van €2 miljoen afgerond. Quantum Leap Capital, het investeringsfonds waar onder anderen Knab-medeoprichter Mike de Boer en Albelli-oprichter André Grimbergen achter zitten, leidt de financieringsronde. Het bedrijf uit Arnhem wil het geld gebruiken om zijn positie op de Europese glampingmarkt verder uit te bouwen, met bijzondere aandacht voor Frankrijk, Italië en Duitsland.

De investering volgt op een eerdere financieringsronde van €1 miljoen in april 2025. Quantum Leap Capital was destijds al betrokken en vergroot nu zijn belang in het bedrijf. Ook ondernemers Bart van Went en Mike Verhoeven investeren opnieuw. Daarmee heeft Glampings.com in anderhalf jaar tijd in totaal €3 miljoen aan investeringskapitaal opgehaald.

Van Nederlands boekingsplatform naar internationale speler

Glampings.com werd opgericht door Tom Groenen en Sven Schuurmans en richt zich op een markt die de afgelopen jaren flink in beweging is gekomen. Steeds meer vakantiegangers zoeken naar bijzondere accommodaties in de natuur , maar willen daarbij niet inleveren op comfort. Van luxe safaritenten en boomhutten tot compleet ingerichte lodges: het aanbod is groot, maar volgens het bedrijf nog behoorlijk versnipperd.

Daar probeert Glampings.com verandering in te brengen. Het platform brengt inmiddels meer dan 4.500 accommodaties samen en maakt deze boekbaar voor vakantiegangers uit verschillende Europese landen. De internationale ambities werden afgelopen zomer verder versterkt met de overname van het Zuid-Afrikaanse boekingsplatform Conservio.com.

Die overname, die in juli 2026 werd afgerond, voegde ruim 1.000 natuurlodges toe aan het aanbod. Bovendien trad Conservio-oprichter Justin Rijnberg toe als COO van Glampings.com. Daarmee haalde het Nederlandse bedrijf niet alleen extra accommodaties binnen, maar ook ervaring met het internationaal opschalen van een boekingsplatform.

AI moet internationale uitbreiding versnellen

Een belangrijk deel van de nieuwe investering gaat naar verdere automatisering en technologische ontwikkeling. Glampings.com wil onder meer kunstmatige intelligentie inzetten om nieuwe accommodatiepartners sneller aan te sluiten op het platform. Dat moet het mogelijk maken om het aanbod in verschillende landen uit te breiden zonder dat het personeelsbestand in hetzelfde tempo hoeft mee te groeien.

"Glamping groeit hard, maar het aanbod is versnipperd en vaak niet online boekbaar", zegt medeoprichter Tom Groenen. "Wij bundelen dat aanbod en maken het boekbaar in meerdere talen. Met deze ronde versnellen we in Frankrijk en Italië, breiden we onze marketing in Duitsland uit en zetten we AI in om partners sneller aan te sluiten. Daarmee kunnen we per land sneller groeien met hetzelfde team."

Voor een internationaal boekingsplatform is dat een belangrijke ontwikkeling. Het aansluiten van nieuwe accommodaties vraagt doorgaans om het verzamelen van informatie, het verwerken van beschikbaarheid en tarieven en het aanbieden van content in verschillende talen. Door onderdelen van dat proces te automatiseren, wil Glampings.com sneller nieuwe markten bedienen.

Bijna de helft van de boekingen komt uit het buitenland

Dat de internationale strategie al resultaat oplevert, blijkt volgens Glampings.com uit de boekingscijfers. In oktober 2026 was 45 procent van alle boekingen afkomstig uit het buitenland. Het bedrijf deelt geen absolute boekingsaantallen of omzetcijfers, waardoor de precieze omvang van die groei niet bekend is.

Een andere belangrijke stap is de introductie van een eigen betaalomgeving. Sinds oktober kunnen vakantiegangers rechtstreeks via Glampings.com afrekenen. Daarmee krijgt het platform meer controle over het boekingsproces en de bijbehorende klantbeleving.

Voor boekingsplatforms is een eigen betaalinfrastructuur bovendien interessant omdat deze mogelijkheden biedt om betalingen, reserveringen en aanvullende diensten beter op elkaar af te stemmen.

Investeerders zien ruimte voor verdere groei

Quantum Leap Capital ziet voldoende potentie om opnieuw kapitaal beschikbaar te stellen. Het fonds, opgericht door Mike de Boer, André Grimbergen en Héléne Kolster, investeert in bedrijven die zich in de start- of scale-upfase bevinden.

"Wij investeren niet om te ontdekken wat werkt, wij blijven investeren in wat werkt", zegt Mike de Boer van Quantum Leap Capital. "Glampings.com combineert een bewezen markt met sterke organische groei, een schaalbaar platform en internationale potentie. Daarom vergroten we ons belang."

Eerder dit jaar selecteerde het investeringsfonds Glampings.com als een van de drie best presterende bedrijven binnen zijn portfolio van veertien ondernemingen. Die erkenning kreeg het platform tijdens The Best of QLC 2026.