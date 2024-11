Ericsson Nederland verplaatst hoofdkantoor naar Breda

Ericsson Nederland gaat met het hoofdkantoor naar Breda. Na 100 jaar in Rijen verhuist het bedrijf in het eerste kwartaal van 2025 naar het moderne 5Tracks-gebouw in Breda. De nieuwe locatie in de buurt van het centraal station Breda is gekozen vanwege de bereikbaarheid, duurzaamheid en de mogelijkheid om jong talent aan te trekken. Hoewel de verhuizing het einde van een tijdperk betekent, blijft Ericsson’s screening en logistiek centrum in Rijen.

Ericsson’s ambities

De verhuizing toont Ericsson’s ambities en creëert een significante verbetering in werkomgeving voor de bijna 400 medewerkers. De centrale ligging vergroot de toegankelijkheid via het openbaar vervoer, wat bijdraagt aan minder afhankelijkheid van privévervoer en een lagere CO₂-uitstoot.

Fatih Noyan, Country Manager Ericsson Nederland zegt over de verhuizing: “We kijken enorm uit naar dit nieuwe gebouw in Breda. Het is een moderne werkomgeving die samenwerking en innovatie stimuleert. De nieuwe locatie sluit aan bij onze duurzaamheidsdoelen en is een uitstekende basis voor toekomstige groei en nieuwe kansen.”

Daniel Leimbach, Head of Customer Unit van West Europa voet hieraan toe: ”Het nieuwe kantoor toont onze betrokkenheid bij Nederland als belangrijke markt voor Ericsson. Ook laat het Ericsson’s toewijding zien aan het welzijn van medewerkers en duurzaamheid.”

Een toekomstbestendig kantoor

In totaal beslaat het nieuwe kantoor van Ericsson 2.100 m2 van het 5tracks-gebouw en ligt dicht bij belangrijke vervoersknooppunten. Het gebouw sluit aan bij Ericsson’s strategie om de werkcultuur verder te vernieuwen en samenwerking en productiviteit te bevorderen. Het nieuwe kantoor heeft een modern interieurdesign, en is gericht op comfort, efficiëntie en flexibiliteit, wat bijdraagt aan een levendige werkcultuur.