Elektrische auto leasen ? Kijk, maak een proefrit & vergelijk

Dacht je al aan een elektrische auto, maar heb je nog geen keuze kunnen maken? Nu is het aangewezen moment om bijna alle nieuwe elektrische modellen te bekijken, te vergelijken en een proefrit te maken. Dit kan allemaal tijdens de 4 EV weken van 19 oktober tot en met 11 november georganiseerd door DirectLease in Hengelo. Bekijk bijvoorbeeld de voordelige Dacia Spring, de Peugeot e-208 of de Opel Corsa-e. Of vergelijk de nieuwe Kia EV6 met een Ford Mustang Mach-e of de Skoda Enyaq.

12% bijtelling

Voor een volledig elektrische auto geldt momenteel een bijtelling van 12% tot een cataloguswaarde van €40.000. Vanaf 2022 wordt die bijtelling 16%. Dit was al bekend. Nieuw is echter, dat de bijtelling van 16% slechts van toepassing wordt tot een cataloguswaarde van € 35.000. Voor de zakelijke rijder die wil profiteren van de gunstige bijtelling is het dus zaak om nog dit jaar een elektrische auto te kiezen.

Online aanbod te zien in Hengelo

Aemil Schellens, commercieel directeur bij DirectLease: “Tijdens deze EV Weken wil DirectLease iedereen kennis laten maken met het huidige marktaanbod aan elektrische auto’s. Dat kan bij ons altijd al online, maar de komende weken dus ook aan de Goudstraat 70 in Hengelo. Wij staan voor je klaar, dus kom kijken, proefrijden en vergelijken. Ook zonder afspraak is iedereen van harte welkom. ”