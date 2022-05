​Een stijgende olieprijs is interessant voor CFD-trading

De olieprijzen stijgen en dat is in bijna alle opzichten een negatieve ontwikkeling. We zien het aan de benzinepomp, we zien het terug in de prijzen van artikelen die we kopen, enzovoort. Echter betekent zo’n stijgende olieprijs ook dat de koers van financiële markten flink verandert. Dat maakt het interessant om in CFD-trading te stappen. Dit is wat dat inhoudt.



CFD-trading betekent ‘Contracts For Difference’. Dit is eigenlijk speculeren op de koers van financiële markten, terwijl je het onderliggende product niet koopt of verkoopt. Het is een contract dat bestaat tussen twee partijen, waarbij de verkoper het verschil betaalt tussen de waarde van onderliggende product bij aankoop en bij verkoop. Tenminste, zolang dit positief is. Is dat echter negatief, dan betaalt de koper aan de verkoper. In eerste instantie was dit echt een manier van handelen voor hedgefondsen en institutionele beleggers, maar inmiddels zijn particuliere beleggers er ook fanatiek mee bezig.

Olieprijs

De olieprijs is hierbij zo interessant, omdat er veel dingen in de wereld spelen waardoor die olieprijs zich een bepaalde kant op ontwikkelt. In eerste instantie was dat uiteraard de pandemie die de wereld lamlegde, maar nu is dat de economische weerslag die dat heeft. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft echter ook invloed op die stijgende olieprijs. Er zijn dus veel factoren die meespelen, waardoor het handelen in CFD’s op olieprijzen op dit moment een spannende wereld is.

CFD’s komen namelijk in veel gedaanten. Je kunt handelen in aandelen (waarbij je dan dus niet handelt met het aandeel, maar gebaseerd op het aandeel), maar ook grondstoffen en buitenlandse valuta. Olie is een grondstof die alles te maken heeft met handel. In een CFD zijn er geen standaarden: elk contract is een afspraak tussen twee partijen, waarbij de aanbieder van een CFD bepaalt wat de voorwaarden zijn.

CFD’s

Omdat het een zogeheten hefboomproduct is, hoeft een belegger niet de hele waarde van het onderliggende product te financiëren, maar een deeltje. Die marge wordt op een beleggingsrekening gezet, waarna de aanbieder bij een ongunstige ontwikkeling van de koers kan besluiten om het geld toe te eigenen. Het kan zeker met de huidige olieprijzen hard stijgen. CFD’s zijn vrij risicovolle producten, waardoor die plotselinge ontwikkelingen het interessanter maken om hierin te stappen.

Olie-CFD’s zijn wereldwijd enorm populair. Je hoeft geen olie te kopen om toch mee te kunnen liften met de olieprijs. Bovendien is het mogelijk om een gegarandeerde stop te gebruiken. Dit betekent dat je een soort ‘out’ voor jezelf creëert wanneer het snel de verkeerde kant opgaat met de olieprijzen, die je zelf instelt op een bepaald bedrag. Juist die stop maakt CFD’s een bijzonder hefboomproduct: op andere hefboomproducten is het niet mogelijk om een ‘veiligheid’ in te bouwen.

Terwijl veel mensen nu bezig zijn met cryptovaluta en het speculeren op die markt, is het handelen in CFD’s ook steeds meer aan terrein aan het winnen. Zeker nu het uit de hedgefondssferen is en meer wordt ingezet door particuliere handelaars. Er is dan ook enorm veel geld mee te verdienen, maar ook te verliezen. Doe het dus wel altijd met geld dat je eventueel kunt missen. Je wil immers niet straks alsnog met een lege tank langs de weg komen te staan, door die fluctuaties in de olieprijs.

[Fotocredits - zef art © Adobe Stock]