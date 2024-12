Digitale zorgaanbieder Yazen wil nu ook Nederland veroveren

Op zoek naar een partner die samen met jou de strijd tegen obesitas aangaat? Blijvend afvallen mislukt vaak: 8 van de 10 mensen komt weer aan. Yazen biedt een gepersonaliseerde lange-termijn oplossing voor gewichtsverlies. Begeleid door een team van artsen en experts op het gebied van gezondheid, voeding, beweging en psychologie en met ondersteuning van medicatie. Yazen geeft mensen met obesitas toegang tot de meest effectieve behandeling. En daarmee de kans om zelf de regie in handen te nemen en blijvend gewicht te verliezen: tot wel 16% in het eerste jaar.

“Het gebruik van GLP-1-remmers, in combinatie met leefstijl veranderingen, gefaciliteerd door ons gebruiksvriendelijke digitale platform, biedt een nieuwe weg voor gewichtsverlies en het behoud van een gezonde leefstijl.” Aldus Magnus Nyhlén, MD, mede-oprichter van Yazen.

Yazen: een revolutie in gewichtsverlies

Het Zweedse Yazen is opgericht in 2021 door Dr. Martin Carlsson, universitair hoofddocent endocrinologie, en 3 ondernemers die eerder succesvolle e-health platforms hebben opgestart. Met een bewezen staat van dienst in landen als Zweden, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk – en al meer dan 15.000 mensen die meer dan 160.000 kilo verloren. Is het de missie van Yazen om zoveel mogelijk mensen met overgewicht en obesitas in staat te stellen hun gezondheid te heroveren.

Hoe werkt het?

Yazen is er voor mensen tussen de 18 en 75 jaar met obesitas (BMI ≥ 30), of met overgewicht en een BMI hoger dan 27. En dan in combinatie met complicaties of risicofactoren zoals bijvoorbeeld hoge bloeddruk of hoge bloedsuikerspiegel, of slaapapneusyndroom. Aan de hand van een aantal gerichte vragen en een bijbehorende bloedtest, met meer dan 350 priklocaties in Nederland, wordt bepaald of je in aanmerking komt.

Iedere patiënt krijgt een gepersonaliseerd behandelplan, opgesteld door een arts. Het plan is gebaseerd op individuele behoeften en leefstijl en een onderdeel ervan is het gebruik van een eetlustremmer. Vervolgens krijg je een persoonlijke Yazen Coach die je kan doorverwijzen naar een diëtist, psycholoog of trainer in de app omgeving. Bovendien kun je support krijgen van je medegebruikers binnen de Yazen community. De levering van de medicatie wordt verzorgd door de Nationale Apotheek.

Serie A-financieringsronde van €19,5 miljoen

Yazen versterkt zijn positie als pionier in de behandeling van obesitas. Het van oorsprong Zweedse bedrijf heeft vorige maand de succesvolle afsluiting aangekondigd van een overtekende Serie A-financieringsronde van €19,5 miljoen. Met deze financiering versterkt het bedrijf zijn positie en richt het zich op internationale uitbreiding. De financieringsronde werd mede geleid door Evli Growth Partners (Finland) en Helsana HealthInvest (Zwitserland). Met deelname van Almaz Capital (Duitsland) en Yabeo (Duitsland). Ook bestaande Zweedse investeerders Luminar Ventures en Aggregate Media ondersteunen Yazen in deze ronde.

“Wij zijn enorm trots op wat we tot nu toe hebben bereikt en de sterke groei die we hebben gerealiseerd. Deze financiering biedt ons de kans om onze missie voort te zetten om obesitas wereldwijd te bestrijden. Met Mikael Hed als onze nieuwe voorzitter en de steun van onze nieuwe investeerders zijn we beter dan ooit in staat om een verschil te maken.” Zo vervolgt Fredrik Meurling, CEO en oprichter van Yazen.

[Fotocredits – © Dzikir – Adobe Stock]