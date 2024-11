Je zorgverzekering voor 2025 kiezen: hier moet je op letten

Het is nooit leuk om te doen, want ten eerste wordt het elk jaar duurder en ten tweede gaat het vaak vooral over ‘als’. We hebben het over de zorgverzekering. Je wil aan het einde van het jaar bezig zijn met je kerstboom optuigen en Spotify Wrapped afwachten, maar je zal je toch ook over dit vervelende vraagstuk moeten buigen. Op deze dingen moet je letten bij het kiezen van je zorgverzekering voor 2025.

Je eigen risico

Je bent een Nederlander, dus de kans is groot dat je zelf al gefocust bent op de premie. Wat ben je er maandelijks, of misschien jaarlijks als je die paar cent korting wil, aan kwijt? Dat maakt je overigens niet per se een Nederlander hoor: het gaat om veel geld dus goed dat je bekijkt hoe het eventueel goedkoper kan. Veel mensen gebruiken hun zorgverzekering nagenoeg niet, waardoor ze graag voor vrij goedkoop gaan.

Maar, zoals met alle verzekeringen, weet je uiteindelijk natuurlijk niet hoe het leven gaat lopen. Het is niet altijd het meest goedkoop om voor de goedkoopste verzekering te kiezen, omdat het eigen risico daarbij vaak aanzienlijk hoger is. Als je dus toch wel een blessure oploopt of iets ernstigers, dan ben je gaandeweg misschien wel duurder uit. Het blijft een beetje een gok, maar weeg dus wel af wat de echte voordelen van de goedkoopste van de goedkoopste verzekering is.

Aanvullende dekking

Weet je al dat je in 2025 waarschijnlijk gaat proberen om zwanger te raken, of dat je iets aan je gebit wil laten doen? Het is handig om die zorg dan vast aanvullend op je basisverzekering te zetten. Het maakt de maandprijs wel hoger, maar uiteindelijk hoef je minder te betalen voor dat specifieke type zorg. Fysiotherapie, tandarts en alternatieve zorg zijn usual suspects als het gaat om aanvullende verzekeringen.

De zorgaanbieders

Laatst werd het al bij Beau aangestipt: eigenlijk is het raar dat we zorgverzekeringen moeten kiezen voor 31 december, terwijl de meeste deals met zorgverleners pas in de eerste maanden van het nieuwe jaar worden gemaakt. Wil je per se naar een bepaald ziekenhuis, dan is het wel goed als je weet of je zorgverzekering daarmee werkt. Van sommige zorgverzekeraars is er wel al iets bekend over met wie ze samenwerken, of wordt er een inschatting gemaakt, maar bel anders de zorgverzekeraar op om het voor de zekerheid nog te vragen.

De zorgtoeslag

Schrik je elk jaar weer enorm als je ziet wat de zorgverzekering kost, omdat je het niet zo breed hebt? Bij bepaalde inkomens geldt dat er zorgtoeslag wordt gegeven. Die is bedoeld om je te helpen je zorgverzekering te betalen. Zorg dus ook dat je hem daarvoor gebruikt. Check bij het uitzoeken van je zorgverzekering goed hoeveel zorgtoeslag je krijgt, zodat je een betere inschatting kunt maken van waar je op moet letten in je nieuwe financiële situatie van 2025. En dat laatste is overigens ook waar als je een hoger salaris hebt: check even goed wat je maandlasten worden in 2025 en neem je nieuwe zorgverzekering daarin mee.

Nogmaals, leuk is anders, we zouden je graag allerlei lifehacks geven van hoe het goedkoper, beter of sneller kan, maar uiteindelijk is dit proces toch voor iedereen wel redelijk hetzelfde. En wacht niet te lang: je kunt dit noodzakelijk kwaad maar beter uit de weg hebben. Of liever gezegd: geregeld hebben voor het geval je die verzekering toch nog nodig gaat hebben in het nieuwe jaar.