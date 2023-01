Die tekst voor je website? Die schrijf je gewoon zelf

Als ondernemer heb je veel zaken om aan te denken: de inkoop van producten, het verkopen van diensten en producten, de administratie, je personeel… Het is daardoor aantrekkelijk om sommige taken uit te besteden. Een boekhouder is handig, maar ook iemand die je website kan maken. En de teksten voor je website? Die maak je gewoon zelf met een copywritingcursus.



Copywriting

Een cursus copywriting komt altijd van pas. Je wordt er namelijk ook beter in in communicatie over de mail. Misschien vind je schrijven zo leuk dat je ook je social media zelf wil gaan doen. Maar het handigste is dat je zelf de teksten kunt schrijven voor je website. Hoe moet je het anders doen? Je neemt een copywriter in de arm, je moet diegene alles vertellen, die persoon gaat het opschrijven en jij beoordeelt het. Het is veel sneller en prettiger om zelf alles wat je in je hoofd hebt op papier te zetten.

Schrijven, dat kan niet iedereen. Je moet je brein een beetje trainen om het snel in verhalen te laten denken. Copywriting is namelijk niet zomaar wat tekst neerzetten en mensen informatie geven: het is een verhaal vertellen. Mensen willen meegenomen worden in het verhaal van jouw bedrijf, of van jouw product. Dingen die jij als het goed is al heel enthousiast kan vertellen: je bent je organisatie immers niet zomaar gestart. Of je hebt je product niet zomaar gekozen of uitgevonden. Het is aan jou om dat verhaal te vertellen en dat doe je toch het allerbeste zelf, met een beetje hulp van een cursus. Immers is kunstmatige intelligentie echt nog niet zo ver.

Cursus doen

In een copywritingcursus komen allemaal belangrijke dingen van het schrijven aan bod. Niet alleen hoe je snel en goed schrijft, maar juist ook hoe je zorgt dat robots van Google je tekst lusten. Het idee van teksten op het internet is namelijk niet alleen bezoekers informeren, maar ze ook naar je site trekken. Dat doe je door SEO te schrijven: search engine optimisation. Hierdoor voeg je wat handige dingen toe aan je tekst waardoor Google je tekst beter weet te vinden en hoger inschat. Pak je het SEO-deel van je tekst goed aan, dan kun je hoger komen te staan in de zoekresultaten van Google en dan vinden klanten je eerder.

Daarnaast leer je ook om mensen een tekst in te trekken. Als je tekst te droog en feitelijk begint, dan kan dat mensen doen afhaken. Probeer ze bijvoorbeeld met een leuke stelling je artikel in te zuigen, of met een opzienbarend voorbeeld uit de praktijk. Je tekst kan naast informatief ook zeer vermakelijk zijn: dat heeft zelfs vaak meer effect. Mensen onthouden hoe ze zich voelden toen ze de tekst lazen en als dat een goed gevoel is, gaan ze eerder met je in zee. Kortom, hoewel je het als ondernemer al druk genoeg hebt, is zelf copywriting kunnen doen juist een manier om wat van die drukte te verminderen. Een cursus hoeft niet veel tijd in beslag te nemen en je leert dingen die je je hele leven op allerlei manieren kunt inzetten. Succes!

[Fotocredits - undrey © Adobe Stock]