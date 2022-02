​Zo maak je een tekst die goed is voor Google

Het is dankzij sites als Wordpress en Wix erg makkelijk om een eigen site te maken, maar wat dan weer een grotere uitdaging is, dat is om ook gevonden te worden met je site. Hiervoor heb je echter niet per se geld nodig: je bereikt ook mensen door slimmigheden toe te voegen waardoor Google je goed weet te vinden. Deze simpele dingen kun je in je tekst toepassen om je site hoger te laten scoren op Google.



Schrijf voor je publiek

De grootste fout die je kunt maken, dat is om de tekst te maken voor Google. Het draait immers uiteindelijk om je bezoekers, maar ook om je eigen passie. Wil je die goed overbrengen, dan moet je Google in eerste instantie absoluut loslaten. Begin gewoon te schrijven en als je vindt dat je artikel af is, ga er dan nog een keer doorheen. Niet alleen om eventuele taal- en grammaticafouten te verwijderen, maar ook om nog even de handige Google-foefjes toe te voegen.

Zet je zoekwoord in je intro

Schrijf je een artikel over mottenballen, dan kun je natuurlijk in de intro wel een mooi verhaal vertellen over een jas met gaatjes, maar als je hier vervolgens geen enkele keer het woord ‘mottenballen’ in laat vallen (of zelfs mot of bal), dan zal Google je artikel minder snel opmerken als een artikel dat gaat over mottenballen. Zorg dus dat je het woord waarop je in Google wil worden gevonden in ieder geval in je intro noemt.

Ga voor synoniemen

Bedenk daarnaast synoniemen voor waar je over wil schrijven. Schrijf je bijvoorbeeld over auto’s, zorg dan dat je niet elke keer het woord auto gebruikt. Gooi er een keer een ‘bolide’ in, of ‘wagen’, want dat maakt je artikel aantrekkelijker om te lezen. Uiteindelijk is Google niet op zoek naar een soort robotische teksten waarin steeds dezelfde woorden worden herhaald: de kunstmatige intelligentie achter de zoekmachine is in al die jaren goed genoeg geworden om te kunnen beseffen welke tekst lekker leest en welke niet. Dat is ook meteen een plus voor je lezers.

Ruim je alinea’s op

Bij die leesbaarheid is het niet alleen van belang om fijn te schrijven, maar ook om je teksten goed op te bouwen qua alinea’s. Eerst een alinea van 200 woorden en dan van 100 woorden, dat is niet mooi in balans. Een te lange alinea kan mensen bovendien doen afhaken, dus zorg dat je regelmatig tussenkoppen plaatst. De bekende H2-koppen zijn zeer geschikt om niet alleen je lezer een beetje adempauze te geven, maar ook om op te vallen binnen ‘s werelds grootste zoekmachine.

Schakel een expert in

Hoewel de bovenstaande zaken je zeker gaan helpen beter vindbaar te zijn op Google, raden we je aan om ook een expert in te schakelen. Dat kan bijvoorbeeld een wat kleinschaliger bedrijf zijn zoals SmartRanking, dat meer maatwerk kan leveren en je kan helpen bij de specifieke zaken waar jij tegenaan loopt als het om SEO (search engine optimisation) gaat.

Fotocredits © enterlinedesign - Adobe Stock.