Het is als je reist een erg handig ding en hetzelfde geldt voor bepaalde online aankopen doen: de creditcard. Er kleven veel voordelen aan het pasje, maar tegelijkertijd kun je er ook door in de problemen komen. We zetten de voordelen en nadelen van een creditcard gebruiken op een rij.



Voordeel én nadeel: je krijgt hem niet zomaar

Je hebt het besloten: ‘Ik ga een creditcard aanvragen’. Zeker doen als je straks de rest van de voordelen en nadelen goed in je hebt opgenomen, maar er een aanvragen heeft ook zo zijn haken en ogen. We noemen het een voordeel en een nadeel dat je niet zomaar een creditcard krijgt. Zoals het woord al zegt is het een kredietkaart, waarmee je dus in het krediet komt te staan van de verstrekker van de kaart. Zo’n verstrekker, dat in Nederland vaak een bank is, moet er wel van op aan kunnen dat je die schuld kunt dragen. Daarom wordt er bij het aanvragen van een creditcard gecheckt bij het Bureau Krediet Registratie hoe jij er qua schulden voor staat. Een hypotheek is niet zo erg, maar als je bijvoorbeeld ook nog allerlei persoonlijke leningen hebt lopen en een flinke studieschuld, dan kan het voorkomen dat je credticard-aanvraag er niet door komt. Hoewel dat positief is voor mensen die financieel eigenlijk wat moeilijk zitten, kan het ook voor mensen die het wel kunnen bekostigen erg frustrerend zijn wanneer er bepaalde dingen in de BKR staan die misschien wat minder zwaar zouden moeten weten.

Voordeel: hij is multi-inzetbaar

We schreven het net al: je kunt een creditcard handig gebruiken voor meerdere zaken: soms wil je concertkaartjes of een product kopen in het buitenland, waar ze geen iDEAL hebben. Paypal kan dan handig zijn, maar als je dat ook niet hebt, dan is de creditcard de beste oplossing. Ook heb je hiermee vaak wat extra veiligheid ingebouwd mocht het product om wat voor reden dan ook nooit bij je arriveren, dan kun je via je creditcard soms bijvoorbeeld geld terugvragen dankzij de zogeheten chargeback-regeling.

Nadeel: je betaalt rente

Er zijn verschillende manieren om je creditcardrekening af te betalen. Sommige banken laten je elke maand het hele bedrag van je creditcard afrekenen, zodat je weer op 0 staat. Er zijn ook banken en instanties die je de kans bieden de schuld steeds mee te nemen. Handig als je weet dat je bijvoorbeeld over een paar maanden wel weer meer geld hebt, maar minder handig als je kijkt wat zo’n schuld je dan uiteindelijk kost. Vaak wordt er namelijk een flink bedrag gerekend aan rente die je nog eens bovenop je schuld moet betalen.

Voordeel: handig voor borg

Soms moet je als je in een hotel slaapt of een auto huurt, borg betalen. Dit is geld dat je ofwel echt moet geven, ofwel als reservering op je creditcard komt te staan. Dat laatste is natuurlijk fijner: dan ben je het geld nog niet officieel kwijt, maar kan er dus wel wat vanaf worgen gehaald als er iets stukgaat. Zo heeft een verhuurder van een kamer of auto wat meer zekerheid en zal het eerder aan je worden verhuurd.

[Fotocredits - Tee11 © Adobe Stock]