​5 x waarom een creditcard aanvragen geen slecht idee is

Voor de een is de creditcard een manier om van alles te betalen: Bolt-auto’s, Amazon-bestellingen en hotels op Booking bijvoorbeeld. Voor een ander is het een ver-van-zijn-bedshow: een creditcard: ‘Nee, ik wil geen schulden’. Hoewel dat een goede insteek is, kunnen er veel redenen zijn om toch wel in zo’n hard pasje te investeren. Lees hier hoe je een creditcard kunt aanvragen.

1. Ze resulteren niet per definitie in schulden

Het is niet een reden om creditcards aan te raden, maar veel mensen haken af op het gebied van creditcards omdat ze geen schulden willen aangaan. Ze denken waarschijnlijk aan Amerika, waar mensen soms vijf creditcards bij zich dragen waarbij er op elke kaart een schuld van minimaal 10.000 dollar staat. Je moet er inderdaad niet aan denken. In Nederland gaan we daar wel iets anders mee om: er zijn wel creditcards waarmee je jezelf diep in de schulden kunt werken, maar er zijn bij de gewone banken vaak varianten waarbij je een limiet kunt instellen en die je bovendien sowieso aan het einde van de maand moet afrekenen. Het is alsnog een schuld, maar het kan veel minder snel oplopen omdat je elke maand moet aflossen. Vind je dat alsnog een risico, dan bestaan er zelfs creditcards die alleen werken met een prepaid-tegoed, waardoor je eerst geld erop moet zetten voordat je het kunt uitgeven.

2. Extra voordeel op concerten en hotelovernachtingen

Bij sommige creditcardmaatschappijen krijg je leuke extra’s die je mogelijk juist geld opleveren, zoals korting op bepaalde hotelmaatschappijen. Ook zijn er creditcardmerken die eerder toegang geven tot de voorverkoop van concertkaartjes, waardoor je niet hoeft te stressen op de dag dat de tickets voor iedereen beschikbaar komen. Oke, geld besparen doe je daar niet mee, maar je haalt dus wel extra voordeel uit je creditcard.

3. Zelf kunnen betalen

De belangrijkste reden voor mensen om zelf een creditcard te willen hebben, is de betaalvrijheid die het biedt. Hoewel je op veel websites prima terecht kunt met je iDeal of je Paypal, is het nog steeds in sommige gevallen echt nodig om met een creditcard te betalen. Voor sommige mensen is het voordeel van een creditcard bovendien dat ze geen geld van anderen hoeven te lenen: ze kunnen iets kopen, wetende dat ze volgende week salaris krijgen en het dan kunnen terugstorten op hun creditcard. Het geeft je wat meer zelfstandigheid en daardoor vrijheid.

4. Een must voor reizigers

Een pinpas, die kennen ze in veel andere landen niet. Wel iets soortgelijks, maar dat betekent niet dat je die dan ook vrij bij elke ATM kunt gebruiken als je op reis bent. Plus, wat als je pinpas wordt opgeslokt? Het is daarom fijn om een creditcard te hebben als je reist, ook voor wanneer je rekening die aan je pinpas gelieerd is om wat voor reden dan ook leeg is: dan is creditcard een echte lifesaver, omdat je nog iets achter de hand hebt wat eigenlijk in elk land wel wordt geaccepteerd (al moet je altijd oppassen met American Express, dat altijd een wat vreemde eend in de bijt is).

5. Je aankopen zijn verzekerd

Creditcards bieden aankoopverzekeringen, waarmee je online of offline aankopen zijn verzekerd tegen diefstal of beschadigingen. Het is een groot voordeel dat je niet hebt als je iDeal gebruikt of je betaalpas (al zijn er wel banken die ook dat aanbieden, zoals SNS). De aankoopverzekering geldt soms wel 90 dagen.