Benzine, diesel of elektriciteit: wat is milieuvriendelijker?

Vandaag de dag is een auto niet meer weg te denken uit onze wereld. En hoeveel problemen er ook aan verbonden zijn (files, brandstofprijzen, milieuschade, ongelukken, enzovoort), de mensheid blijft steeds meer nieuwe voertuigen kopen om zijn eigen comfort en mobiliteit te vergroten. Het wereldwijde probleem dat, zonder overdrijving, de mensheid langzaam te gronde richt, is natuurlijk de vervuiling van het milieu door auto's. Dit is wat we in dit artikel gaan bespreken.

Auto's op benzine en diesel: wat is gevaarlijk voor het milieu?

Ecologen hebben de oren gespitst over de schade van de auto. Maar waar gaat het specifiek om? Meestal blijft alles immers beperkt tot een hoop droge statistieken of schreeuwerige slogans. In het kort: auto's stoten kooldioxide, stikstofoxiden en koolwaterstoffen uit in de atmosfeer. Daarnaast gaat de vervuiling van grondwater en bodem ook nergens heen. Naast het bovenstaande zijn er ook olielekkages, brandstoflekkages enzovoort.

Dieselmotoren stoten trouwens meer roet en oxiden uit in de atmosfeer dan carburateur motoren. Hoe beïnvloedt het een persoon? Het eerste dat je moet onthouden is dat het niet uitmaakt of je een auto hebt of niet. Op de een of andere manier zullen de uitlaatgassen je beïnvloeden. Het is net als met passief roken: je bent misschien niet verslaafd, maar als je voortdurend in het gezelschap bent van een actieve roker, loopt je gezondheid voortdurend gevaar.

Verder is het de moeite waard eraan te herinneren dat de hoeveelheid uitgestoten uitlaatgassen ook wordt beïnvloed door de kwaliteit van de wegen. Hoe slechter de wegen, hoe meer je moet rijden en hoe meer je de motor belast, waardoor je meer brandstof verbruikt. En natuurlijk files. Als de motor stationair draait, komen er meer oxiden en roet vrij in de atmosfeer, die veranderen in stof langs de weg (ook bandfragmenten komen daar terecht), dat in de grond en het grondwater terechtkomt. De conclusie: na verloop van tijd veroorzaakt dit long-, lever-, nier- en zelfs huidaandoeningen. De kers op de taart is natuurlijk dat de schadelijke uitstoot bijdraagt aan het probleem van de opwarming van de aarde. Vervoer is een van de grootste bronnen van broeikasgasemissies op aarde - ongeveer 16%. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 11,9 procent van deze uitstoot.

Iets anders dat bijdraagt aan al deze problemen is de overvloed aan auto's die niet op tijd worden onderhouden. Als bijvoorbeeld je brandstofpomp kapot gaat (deze is nodig om brandstof aan de motor te leveren; hij zorgt voor een gelijkmatige brandstofdosering voor een goede werking van de motor), neemt de uitstoot van schadelijke stoffen in de atmosfeer toe.

Er zijn ook een paar verschillen tussen benzinepompen en dieselpompen. Kort gezegd haalt de eerste brandstof uit de tank en stuurt die onder een bepaalde druk rechtstreeks naar de injectoren. Bij dieselmotoren zijn er twee pompen, een lagedruk- en een hogedrukpomp. De brandstof komt niet meteen binnen, maar gaat door de hogedrukpomp vanwege de eigenaardigheden van de brandstofverbranding in diesel.

Elektrische auto's: waarom worden ze als milieuvriendelijker beschouwd?

Er is een speciale organisatie in de wereld genaamd de International Council on Clean Transportation. Deze heeft een aantal onderzoeken uitgevoerd waarin de volledige levenscyclus van auto's die benzine en diesel gebruiken wordt vergeleken met die van elektrische voertuigen. In deze controle werden alle processen meegenomen, van de winning van grondstoffen tot het gebruik van de auto. De conclusie was ondubbelzinnig - de koolstofvoetafdruk van zogenaamde "elektrische auto's" is veel kleiner. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat de ontwikkeling van elektrische auto's voortdurend verbetert. Zo gaan de accu's van dergelijke auto's tegenwoordig langer mee zonder onderhoud dan de motoren van benzine- en dieselauto's. Dit wordt zelfs voorgeschreven in garantiedocumenten. En dit wordt zelfs voorgeschreven in garantiedocumenten.

Daarom is de aankoop van een auto een belangrijke beslissing die de kwaliteit van het leven beïnvloedt, niet alleen dat van jou. De keuze blijft natuurlijk aan jou, maar we raden je toch aan om aandacht te besteden aan alternatieve auto-opties. Eerlijk is eerlijk, moderne elektrische auto's worden steeds betaalbaarder.

