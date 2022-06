EV pas na 700.000 kilometer ‘milieuvriendelijk’?

Er wordt nog altijd volop gebakkeleid over de elektrische auto. Is die nu wél of niet milieuvriendelijker. Het lijkt een no-brainer, toch? Zero-emissie is beter dan emissie. Ronkende, en rokende, benzine- en dieselmotoren zijn slechter voor het milieu dan zoemende elektromotoren. Uiteraard moet ook de productieprocessen, en de impact daarvan op het milieu, van zowel de EV’s zelf als de accu’s meegeteld worden.

700.000 kilometer

Vanmiddag viel mijn oog op een blog van hoogleraar en energiespecialist Damien Ernst die beweert dat je 700.000 kilometer met een EV moet rijden voordat die pas milieuvriendelijker is dan een auto met een benzinemotor. Hoe dan? Nou, volgens de energiespecialist stoot een gemiddelde EV per 100 kilometer slechts 2,68 kg CO2 minder uit dan een gemiddelde auto met een benzinemotor die 1 op 16,7 loopt. Voor zijn vergelijkende berekening ging hij uit van een EV met 60kWh die 20kWh per 100 kilometer verbruikt.

Bij zijn berekeningen heeft hij rekening gehouden met, laten we zeggen, het complete traject. Van de productie van beide voertuigen, de elektro- en benzinemotoren, accu en brandstoffen (benzine en elektriciteit). Uit een van de berekeningen, hij heeft meerdere hypotheses en aannames doorgerekend, blijkt dus dat de CO2 uitstoot van de EV in het rekenvoorbeeld, pas na 697.612 kilometer onder die van het voertuig met een benzinemotor (ICE) ‘duikt’.

Dat klinkt uiteraard weer alsof een EV helemaal niet zo milieuvriendelijk is als velen ons willen doen geloven. Echter, en dat erkent de hoogleraar ook, we zijn nog lang niet op het punt aanbeland waar we uiteindelijk willen zijn.