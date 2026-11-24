De afgelopen jaren leek het bijna een zekerheid: als je investeerde in de techsector door aandelen te kopen, was de kans op verlies klein. Vooral ondernemingen die zich bezighielden met kunstmatige intelligentie zagen hun beurswaarde flink stijgen. Maar het vertrouwen in AI-bedrijven neemt af. Dat hebben we de afgelopen weken ook gezien op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Beleggers zijn kritischer geworden, mede omdat de meeste AI-bedrijven nog steeds geen winst maken. Is AI de enorme investeringen wel waard, of is het vergelijkbaar met de internetbubbel van 2000? Volgens sommige deskundigen staat de AI-bubbel op barsten. Maar toch zal AI niet helemaal verdwijnen.

Verwachtingen van AI zijn hooggespannen

Sinds de introductie van ChatGPT een paar jaar geleden heeft de AI-sector een enorme groei doorgemaakt. Het is nu een van de belangrijkste onderwerpen binnen de techsector. Om de boot niet te missen, investeert ieder groot technologiebedrijf in AI. Microsoft, Google en Meta geven miljarden uit aan de bouw van datacenters, computerchips en de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de ‘ RAMageddon ’, wat betekent dat de prijzen van RAM-geheugen voor consumenten extreem zijn gestegen. De grote datacenters kopen vrijwel alle chips en RAM-geheugen op. Beleggers hebben daardoor hoge verwachtingen.

Zij zien AI als een technologie die niet meer weg te denken is uit ons wereldbeeld. Het kan net zo belangrijk worden als internet of de mobiele telefoon. Bedrijven zouden met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) veel efficiënter kunnen werken. De kosten dalen en de winsten stijgen dan. Al deze verwachtingen zijn al verwerkt in de beurskoersen en dat zie je terug aan de hoge waarderingen van technologiebedrijven. Toch is helemaal niet duidelijk hoe AI zichzelf terugverdient.

Van alles met AI naar AI als hulpmiddel

We zitten inmiddels op het punt waarop het lijkt dat AI alles over zou nemen. Webdesigners zijn niet meer nodig, programmeurs kunnen worden ontslagen en tekstschrijvers zijn helemaal overbodig geworden. Het lijkt erop dat we alles met AI kunnen doen en mensenwerk zal verdwijnen. Toch groeit de twijfel onder beleggers en dat was de afgelopen weken te zien op de Nasdaq. Want kunnen we wel echt zonder kundige tekstschrijvers die nog echt een boodschap overbrengen? Wie controleert AI op het veroorzaken van beveiligingslekken? En waarom ziet elke website die met AI gemaakt is er hetzelfde uit? De verwachting is dan ook dat we in de toekomst AI vooral als hulpmiddel gebruiken.

Bijvoorbeeld om patronen te herkennen of om aanbevelingen te doen. Zo kan AI worden ingezet om te beoordelen welke films of series iemand graag kijkt. Of je krijgt een voorstel om een album van een nieuwe artiest te beluisteren, op basis van de artiesten naar wie je nu vaak luistert. Bij een casino zonder cruks directe uitbetaling kan bijvoorbeeld worden gekeken welke gokspelletjes je nu graag speelt en welke gokspelletjes je zeker eens uit moet proberen. Bovendien kan zeker bij een gokplatform waarbij ‘directe uitbetaling’ gewenst is, ook gekeken worden naar het speelgedrag van de speler. Zo kan problematisch gokgedrag of speelgedrag dat in strijd met de voorwaarden is, worden tegengegaan. AI wordt op die manier meer een hulpmiddel voor de mens dan de vervanger van de mens.

AI-bubbel lijkt op internetbubbel

De huidige situatie doet denken aan de internetbubbel rond het jaar 2000. Toen waren beleggers er ook van overtuigd dat het internet de wereld volledig zou veranderen. Daarin hadden ze natuurlijk gelijk, maar niet ieder internetbedrijf heeft het overleefd. Veel ondernemingen hadden uiteindelijk nauwelijks inkomsten en draaiden grote verliezen. Dat terwijl hun aandelen voor enorme bedragen werden verhandeld. Toen bleek dat de verwachtingen veel te hoog waren, stortten de beurskoersen in.

Maar er zijn wel grote verschillen tussen de AI-hype en de internethype van toen. Grote technologiebedrijven zoals Microsoft en Alphabet (het moederbedrijf van Google) zijn al jarenlang winstgevend en hebben enorme financiële reserves. Zij zullen niet zo snel kopje-onder gaan als de jonge internetbedrijven van toen. Maar ook financieel gezonde bedrijven kunnen merken dat de inzet van AI te duur wordt. Er zijn nu al verhalen over bedrijven zoals Apple die hun teams toch weer op een budget zetten. Sommige teams zouden tot wel 300 dollar per dag aan AI-tokens verbranden en dat wordt zelfs een van de rijkste bedrijven in de wereld wel wat gortig.

AI gaat niet verdwijnen

Mocht de AI-bubbel daadwerkelijk barsten, dan is dat toch niet het einde van kunstmatige intelligentie . AI zal niet meer verdwijnen. Mogelijk zal AI wel een andere rol krijgen. De afgelopen jaren hebben we vooral ingezet op wat AI allemaal zelfstandig kan doen. Chatbots vervangen klantenservicemedewerkers. AI schrijft zelf software en maakt afbeeldingen. Bedrijven blijven elkaar overtreffen met steeds krachtigere modellen.

Maar als die vaart er eenmaal uit is, zullen we vooral verschuiven naar integratie. Een webshop hoeft geen compleet nieuw AI-platform te ontwikkelen om te profiteren van kunstmatige intelligentie. Een ziekenhuis zal de technologie bijvoorbeeld inzetten om artsen te ondersteunen bij het beoordelen van medische beelden. Voor nu is het een hype, maar in de toekomst zal AI minder zichtbaar worden. We denken immers ook nauwelijks nog na over de rol van het internet in ons dagelijks leven.