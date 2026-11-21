Anthropic, het bedrijf achter AI-assistent Claude , heeft zijn beursgang officieel afgerond. Vrijdag 20 november liet het bedrijf weten dat de transactie is gesloten. Daarbij hebben de begeleidende banken hun optie op extra aandelen volledig gebruikt, en is ook een private plaatsing bij zeven grote techbedrijven afgerond. Bij elkaar komt de opbrengst uit op ongeveer 119,5 miljard dollar, vóór kosten. Daarmee is de beursgang nog groter dan de cijfers die bij de start van de handel werden genoemd.

Groter dan aangekondigd

Toen Anthropic donderdag 19 november op de Nasdaq debuteerde, ging het om een emissie van zo'n 81 miljard dollar. Bij die opbrengst stonden in nieuwsberichten 956 tot 980 miljoen aandelen genoemd. Nu ook de optie voor de banken is uitgeoefend, gaat het om 1.127.000.000 Class A-aandelen van 83 dollar per stuk, waarvan 147 miljoen extra aandelen via die optie. De beursgang zelf bracht daarmee bruto ongeveer 93,5 miljard dollar op. Ongeveer 91,6 miljard dollar daarvan gaat naar Anthropic. De rest is van bestaande aandeelhouders die een deel van hun aandelen verkochten; daar krijgt Anthropic niets van.

Daar komt de private plaatsing bij. AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, NVIDIA en TSMC Partners kochten samen 313.253.007 Class N-aandelen, ook tegen 83 dollar per stuk, voor ongeveer 26 miljard dollar. Die aandelen zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act en worden dus niet vrij verhandeld op de beurs. Dat juist chipmakers en cloudbedrijven instappen, ligt voor de hand: Anthropic koopt bij die partijen grote hoeveelheden rekenkracht en hardware in.

De beursgang werd geleid door Goldman Sachs en Morgan Stanley. De Amerikaanse beurswaakhond SEC verklaarde het registratiedocument op 18 november van kracht. Diezelfde dag werd de introductieprijs vastgesteld op 83 dollar, boven de eerder genoemde bandbreedte van 70 tot 78 dollar. Volgens NPR komt de waardering bij die prijs uit op ongeveer 1,5 biljoen dollar. Ter vergelijking: SpaceX haalde in juni 75 miljard dollar op, bij een waardering van ongeveer 1,77 biljoen dollar. Dat was tot nu toe de grootste beursgang ooit.

Een stormachtige eerste handelsdag

De eerste handelsdag liet zien hoeveel vraag er naar het aandeel was, maar ook dat het enthousiasme snel afkoelde. Onder de ticker ANT opende het aandeel op 111,50 dollar, 34 procent boven de introductieprijs. Bij dat niveau werd Anthropic volgens Reuters-berichten kort op ongeveer 2,1 biljoen dollar gewaardeerd. Daarna zakte de koers terug, op een dag waarop ook de bredere markt daalde. Het aandeel sloot op 97,17 dollar, 17 procent boven de introductieprijs.

Analisten verschillen van mening over wat dat zegt. Andrew Rocco van Zacks noemde de groei ongekend: 'We hebben nog nooit een bedrijf gezien dat zo snel kan groeien en zo dominant kan zijn', zei hij tegen NPR. Janice Quek van CFRA zag de beursgang vooral als graadmeter: 'Het wordt een test van het beleggerssentiment rond de AI-handel.' Het grote verschil tussen openings- en slotkoers laat volgens marktwatchers zien hoe snel de stemming kan omslaan wanneer een extreem hoge waardering op de open markt komt.

Snelle groei, hoge kosten

De omzetcijfers uit het prospectus verklaren voor een deel waarom beleggers in de rij stonden. Volgens NPR haalde Anthropic in de eerste helft van 2026 een omzet van 16,3 miljard dollar, en volgens IBTimes kwam de omzet over de eerste negen maanden uit op ongeveer 33,2 miljard dollar. De aangepaste operationele winst was in het eerste halfjaar 1,6 miljard dollar, tegenover een verlies van 1,8 miljard dollar een jaar eerder. Tegelijk geeft het bedrijf enorme bedragen uit aan rekenkracht, en volgens critici is het nog maar de vraag of die groei de huidige waardering waarmaakt.

Ook de verhoudingen tussen de aandeelhouders vallen op. Volgens StockAnalysis bezitten Alphabet en Amazon na de transactie samen ongeveer 28 procent van Anthropic. Het bedrijf werd in 2021 opgericht door voormalige onderzoekers van OpenAI en bracht Claude begin 2023 uit. Anthropic is daarmee het eerste frontier-AI-lab met een beursnotering, nog vóór concurrent OpenAI. Sam Altman, topman van OpenAI, zei volgens NPR alleen: 'We gaan op een gegeven moment naar de beurs.'

Amodei: 'Wij buigen niet voor druk'

Bij de openingsbel in New York benadrukte topman Dario Amodei dat de beursnotering niets verandert aan de koers van het bedrijf. 'Om het ondubbelzinnig te zeggen: wij zullen het tempo van training en uitrol van AI-systemen zelf bepalen, en zo lang de tijd nemen als nodig is om erop te vertrouwen dat ze veilig zijn en onder menselijke controle blijven', zei hij volgens NPR. 'Wij buigen niet voor zakelijke of politieke druk. Vandaag staat het bedrijf er financieel sterker voor, en dat versterkt alleen onze vastberadenheid om het juiste te doen.'

Die woorden hebben een duidelijke achtergrond. Volgens NPR bestempelde het Pentagon Anthropic eerder als 'supply chain risk', nadat Amodei weigerde Claude te laten inzetten voor volledig autonome wapens en massasurveillance van Amerikanen. Anthropic is bovendien een Public Benefit Corporation: een bedrijfsvorm waarin naast winst ook een maatschappelijke missie in de statuten staat. Nu het bedrijf beursgenoteerd is, moet het die missie elk kwartaal afwegen tegen de verwachtingen van beleggers.

Met bijna 120 miljard dollar aan nieuw kapitaal heeft Anthropic genoeg geld voor de race om rekenkracht en nieuwe modellen. Of de beurs die strategie blijft belonen, blijkt in de komende kwartalen: dan moet het bedrijf voor het eerst openbaar verantwoording afleggen over groei, kosten en winst. Een mogelijk eerste ijkpunt is 11 december, wanneer ANT mogelijk wordt opgenomen in de Russell 1000-index.