​5 wannahave gadgets die je kunt laten bedrukken

De tijd van relatiegeschenken is weer aangebroken en dat betekent dat veel bedrijven op zoek zijn naar iets leuks om te geven aan hun klanten of leveranciers. Daarin zijn vaak veel trends te bespeuren. Waar mensen 10 jaar geleden nog heel blij werden van een USB-stick, is dat bijvoorbeeld door de cloud iets minder populair. Met deze vijf bedrukte gadgets bij Pinkcube zit je op dit moment helemaal goed.



Waterfles

Wat vooral handig is, dat zijn producten waar je er best wat meer dan 1 van kunt hebben. Een waterfles bijvoorbeeld. Handig als de ene in de vaatwasser zit: dan heb je nog een andere. Of je zet er een bij je bed en doet er een in je tas. Iedereen loopt tegenwoordig rond met een waterfles: je kunt er zelfs nog een schepje bovenop doen en gaan voor een thermosfles die koud water extra lang koud houdt, of thee extra lang warm. Als bedrijf heb je bovendien het voordeel dat je een grote ruimte hebt om te bedrukken, die ook nog veel wordt gezien.

Opvouwbare boodschappentas

We willen allemaal zo min mogelijk plastic gebruiken, maar dan moet je wel een ander tasje bij de hand hebben. Hoe fijn is het als jij als bedrijf voor een ‘life saving’ moment kunt zorgen door mensen een opvouwbare boodschappentas te geven. Elke keer dat ze boodschappen doen besparen ze geld en de natuur door jouw tas te gebruiken en dat geeft ze op zich al een heel positieve connotatie met jouw merk.

Powerbank

Zeker als het een powerbank is die ook echt met veel energie komt, dan is dit een cadeau waar veel mensen blij van worden. Vroeger deed je misschien twee weken met je toestel, maar vandaag de dag liggen apparaten elke dag wel aan de lader. Ben je bijvoorbeeld de hele dag op pad, dan is zo’n powerbank een ideaal reismaatje, omdat die je telefoon draadloos en waar je maar wil van stroom kan voorzien. Dan kun je er weer even tegenaan.

Lippenbalsem

In de zomer is het goed als bescherming tegen de zon, in de winter is het goed om die gespleten lippen te voorkomen. Een lippenbalsem is voor mannen en vrouwen een fijn artikel om bij de hand te houden en het is dan ook fijn als jij als bedrijf mensen van zo’n stick voorziet. Het zit altijd in mensen hun tas, dus ze worden veel met je merk geconfronteerd. En je helpt ze met een onaangenaam probleem.

Pepermuntblikje

Het pepermuntblikje zit ongeveer in dezelfde categorie als lippenbalsem. Het zit in je tas en het schiet je te hulp wanneer het nodig is. Zo kun je maar net een leuke date hebben waarvoor je een goede adem wil hebben, of op sollicitatiegesprek gaan en fris voor de dag willen komen. Een pepermuntblikje is bovendien ook erg schattig, waardoor het echt een hebbedingetje is voor mensen. Een voor jou is het ook fijn: een pepermuntblikje is vrij goedkoop en mensen doen er misschien andere dingen in als het pepermunt eenmaal op is.

[Fotocredits - © vadish - Adobe Stock]