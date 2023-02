Dit zijn de trends in relatiegeschenken in 2023

Een usb-stick, een waterfles, een powerbank: we hebben de afgelopen jaren allerlei relatiegeschenken voorbij zien komen. Het is moeilijk om creatief te zijn, want heel veel cadeaus zijn allang bedacht. Wat zijn de relatiegeschenktrends van 2023?



Als je op zoek gaat naar een relatiegeschenk, waar begin je dan? Je kunt natuurlijk zelf naar bekende winkels kijken die je privé ook gebruikt, maar die zijn vaak niet toegespitst op het zakelijke segment. Een gespecialiseerde website zoals Relatiegeschenken.nl is een goede optie omdat je meteen ziet wat er allemaal mogelijk is. Dat scheelt een hele zoektocht. Maar, wat zijn volgens die website dé trends in relatiegeschenken?

1. Duurzame cadeaus

Tegenwoordig mag je op de werkvloer geen plastic bekertjes meer gebruiken en in het algemeen zijn bedrijven veel bezig met duurzaamheid. Niet meer allemaal plastic. Je kunt kartonnen bekertjes gebruiken, maar die gooi je ook weer weg. Liever geef je je relaties een mok die ze elke keer kunnen wassen en hergebruiken. Het voordeel is dat je ook daarop je logo kunt laten drukken of een mooie illustratie, waardoor het misschien de nieuwe favoriete mok is van die persoon, die ondertussen doorgaat met reclame voor je maken.

2. Thuiswerkplek

Veel bedrijven zijn druk met hybride werken: hoe gaan we het invullen, willen we mensen helpen om ook thuis een ergonomisch verantwoorde werkplek te creëren? Een relatiegeschenk voor de thuiswerkplek is een erg modern en passend cadeau. Denk bijvoorbeeld aan een draadloze oplader, of een bureaubladplanner met je logo erop. Op die manier zijn mensen elk dag aan je herinnerd en integreren ze zelfs een beetje van jouw merk in hun interieur.

3. Gezondheid

Zeker met de start van een nieuw jaar werken veel mensen aan hun gezondheid. Het is belangrijk voor ze om eraan te worden herinnerd dat ze bijvoorbeeld genoeg water drinken. Een bidon of waterfles helpt daarbij. Het is een cadeau dat al jaren populair is en dat is dit jaar niet anders. Een mooie aluminium-fles, een waterfles met een slimme dop, of een handige bidon om op de fiets mee te nemen: jij helpt je relaties hun goede doelen te behalen en wie weet doen ze dat ook andersom.

4. Motivatie voor medewerkers

Relatiegeschenken zijn niet alleen voor leveranciers, maar kunnen ook voor je eigen medewerkers zijn. Een hart onder de riem, zorgen dat mensen zich gezien voelen, dat is belangrijk in een wereld die de afgelopen jaren is opgeschud door een pandemie. Dat hoeft niet altijd een groot cadeau te zijn: een kaart met een persoonlijke tekst doet al heel veel.

5. Employer branding

Hoe zorg je dat je medewerkers je ultieme visitekaartje worden? Door bijvoorbeeld grappige kledingstukken te maken die echte wannahaves worden. Door een mooi werkgeversmerk te maken kun je je medewerkers enthousiasmeren om ambassadeurs te worden. Daar worden zij enthousiast van en wie weet enthousiasmeren ze mensen die ook weer medewerkers worden. Maak bijvoorbeeld grappige sokken, zoals de succesvolle lijnen van Zeeman, om je merk aan de man te brengen. Geheid dat er vraag komt naar meer.

[Fotocredits - wutzkoh © Adobe Stock]