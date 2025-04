5 tips voor het wisselen van euro’s naar dollars

Waar we in grote delen van Europa met de euro betalen, is in Amerika de dollar de munteenheid. Staat er binnenkort een reis naar dit land op het programma? Wissel dan voor vertrek alvast wat euro’s naar dollars. Je hebt zo bij aankomst al wat contant geld op zak en dat is handig voor het geval je bijvoorbeeld niet kunt pinnen. Heb je nog niet eerder euro’s naar dollars gewisseld? Dan komen de volgende 5 tips vast en zeker van pas!

#1 Kijk naar de wisselkoers

De meeste mensen denken er vlak voor vertrek pas aan om geld te wisselen. Omdat de dollar een populaire munt is, hebben de meeste wisselkantoren hem wel op voorraad. Het nadeel is alleen dat de wisselkoers ongunstig kan zijn op het moment dat je wisselt. Hierdoor krijg je mogelijk minder dollars voor je euro’s dan wanneer je al eerder gewisseld had. Reden genoeg om de wisselkoers al langere tijd voor vertrek in de gaten te houden. Je kunt zo een gunstig moment kiezen om te wisselen.

#2 Houd rekening met de kosten

Ga je voor de eerste keer euro’s naar dollars wisselen? Dan weet je waarschijnlijk nog niet dat hier kosten aan verbonden zijn. Een wisselkantoor moet immers ook geld verdienen en dit doen ze onder andere door transactiekosten te berekenen. Vaak betaal je een vastgesteld percentage over het bedrag dat je wisselt. Houd hier zeker rekening mee, want deze kosten maken geld wisselen duurder. De transactiekosten kunnen overigens per wisselkantoor verschillen. Reden genoeg om je euro’s niet bij de eerste beste partij te wisselen voor dollars.

#3 Wissel alleen bij een officieel wisselkantoor

Wie euro’s voor dollars wil wisselen, kan op verschillende plekken terecht. Toch raden wij je aan om je hiervoor tot een officieel wisselkantoor te richten. Je wisselt hier tegen een eerlijke koers en betaalt bovendien niet onnodig hoge transactiekosten. Lang hoef je overigens niet te zoeken naar een officieel wisselkantoor, want in veel grote steden vind je er wel eentje. Wil je dollars wisselen in Rotterdam? Dan kun je bijvoorbeeld bij Goudwisselkantoor terecht.

#4 Wacht niet tot je op het vliegveld bent

Als er geen officieel wisselkantoor om de hoek zit, wacht je misschien liever met wisselen tot je op het vliegveld bent. Dit is een optie, maar wij zijn er geen fan van. Dit komt vooral doordat de concurrentie op luchthavens minimaal is. Hierdoor kunnen wisselkantoren er vragen wat ze willen voor geld wisselen. Daarbij komt dat de wisselkoers er vaak veel minder gunstig is dan bij een wisselkantoor buiten het vliegveld.

#5 Wissel niet te veel

Tot slot willen we je nog meegeven dat het niet slim is om te veel euro’s voor dollars te wisselen. Doe je dit wel? Dan heb je bij terugkomst in Nederland misschien nog dollars over. Je kunt ze weliswaar weer wisselen voor euro’s, maar niet tegen dezelfde voorwaarden. Hierdoor maak je onderaan de streep verlies. Probeer daarom zo goed mogelijk in te schatten hoeveel dollars je nodig hebt voordat je geld wisselt.