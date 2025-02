Je weet straks echt hoe laat je kan worden opgehaald van Schiphol

Het voelt altijd een beetje als pesterij: aankomen op de verste baan en dan een kwartier rond worden gereden in een vliegtuig, terwijl de persoon die je komt ophalen in de dure P1 staat te wachten. Dat taxiën, daar doe je niks aan -en is zelfs voor je eigen veiligheid, want het heeft alles met de wind en drukte te maken-, maar je weet nu wel beter hoe laat je echt buiten staat op Schiphol.

Hoe laat sta je buiten op Schiphol?

Vliegreizen zijn altijd een beetje een wildcard: je kunt eigenlijk geen strakke afspraken maken na je vlucht, want je weet eigenlijk niet goed hoe laat je precies weer een ‘vrij mens’ bent en kunt gaan en staan waar je wil. Soms moet je lang in het vliegtuig rondrijden voor je aan de gate staat, soms moet je vanaf de verste D-gate ongeveer 3.000 stappen zetten voordat je bij de bagageband bent… En dan moet die bagage nog komen.

Er zijn veel vertragende factoren en hoewel je dat irritant kunt vinden, het hoort er ook een beetje bij. Misschien is het ook wel goed om na een reis niet meteen allemaal grote plannen te maken. Tegelijkertijd zijn er wel wat praktische zaken die spelen, waardoor een betere inschatting kunnen maken wel een plus is.