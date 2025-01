5 essentials die je zeker moet meenemen als je een beursstand hebt

Bijna alle bedrijven hebben er wel eens mee te maken: beurzen. Als je zelf een stand hebt, top: je bent aanwezig en je kunt aan mensen laten zien wie je bent. Maar, hoe pak je dat het beste aan? Dit zijn 5 essentials die je zeker moet meenemen als je met je bedrijf op een evenement staat.

1. Rollup banners

Het kan een heel geklungel zijn om allerlei posters en andere dingen mee te nemen, terwijl je juist na zo’n lange beursdag lekker snel wil opruimen en eigenlijk maar een keer naar de auto wil lopen om je spullen op te bergen. Met rollup banners kun je dat voor elkaar krijgen, omdat ze helemaal in hun voet rollen. Je kunt ze lekker snel neerzetten, bijvoorbeeld wanneer een collega een talk houdt in een van de zalen: zo kun je snel laten zien wie je bent. Bovendien kun je er ook veel informatie op kwijt, waardoor mensen sneller getriggerd worden om het gesprek met je aan te gaan.

2. Collega’s

Dit klinkt als een gekke essential, maar vaak gaan er net even iets te weinig mensen naar de beurs en hebben sommige collega’s al snel geen stem meer, omdat ze simpelweg iedereen te woord moeten staan. Als je collega’s selecteert voor de rol, kies dan wel voor representatieve collega’s die op mensen af durven te stappen en op een enthousiaste wijze een kennismaking met jullie bedrijf verzorgen. Het leuke is dat collega’s ook meteen zelf een rondje over de beurs kunnen doen, dus wie weet hebben ze daar ook in hun werk iets aan. Het is handig om vele handjes te hebben die kunnen helpen: op een beurs is altijd wel wat te doen.

3. Flyers

Het klinkt soms ouderwets om met een flyer aan te komen, want alle info is wel online te vinden. Maar zeker als je er ook nog korting op print of niet alleen informatie over je bedrijf, maar bijvoorbeeld ook handige tips of een kortingscode, dan zorg je dat mensen je flyer ook echt waardevol vinden. Ook slim: maak een kleurplaat. Die nemen mensen mee voor hun kinderen en hangen ze misschien wel op de koelkast, toch slim als daar een detail dat verwijst naar jouw bedrijf op staat.

4. Iets om te zitten

Mensen die op de beurs struinen of er de hele dag rondlopen, krijgen vaak onderrugpijn, moeie voeten en algehele moeheid te verduren. Goed dus om ze een momentje rust te bieden met een zitje. Ook fijn voor collega’s die lang staan en misschien even iets willen drinken: alleen maar moeten staan op een beurs kan echt killing zijn, maar af en toe even vijf minuten zitten doet dan al wonderen. Zorg dus dat je zitgelegenheid hebt op je stand.

5. Een hebbedingetje

Er zijn veel relatiegeschenken te bedenken: een USB-stick, een powerbank, een popit, een pepermuntbakje, een Dopper. Afhankelijk van hoeveel bezoekers er worden verwacht kun je ervoor kiezen om mensen iets mee te geven als ze op je stand zijn geweest. Je kunt er ook voor kiezen dat alleen bij bepaalde mensen/klanten te doen, maar in ieder geval helpt een klein relatiegeschenk, zelfs als het weinig voorstelt, om mensen thuis nog even aan jouw bedrijf te laten denken. Het is een cliché, maar zo werkt het wel.

Fotocredits: Adobe Stock