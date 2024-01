​5 trends voor rollup-banners

Heb je een beurs of evenement, dan is het heel erg handig om een rollup-banner mee te nemen. Ze zijn superhandig om mee te nemen en je zet ze heel makkelijk neer om te laten zien: dit is mijn stand. Maar vooral: om mensen-ogen te grijpen. Zeker als je je aan deze trends houdt, dan haal je meer uit je rollup-banner.



Kies voor opvallende kleuren

Zoals gezegd, je wil de aandacht trekken van je publiek. Dat doe je niet met matte kleuren, maar met opvallende kleuren. Het hoeft geen circus te zijn, het hoeft niet neon te zijn: zelfs pastelkleuren kunnen als je ze goed gebruikt op een positieve manier opvallen. Houd er wel rekening mee dat je bedrijf herkenbaar moet blijven: KLM kan niet ineens met alleen pastelroze gaan werken. Maar je kunt wel op zoek gaan naar kleuren of anders foto; s die er qua kleuren uitspringen.

Ga voor een lichte achtergrond

Wat helpt is om dus niet alles te doordringen met kleuren, maar een wat rustigere achtergrond te kiezen: op die manier poppen de kleuren er echt uit en valt je banner op. Dat is uiteindelijk precies waarvoor je voor zo’n banner hebt gekozen. Een rustige achtergrond is bijvoorbeeld een egale, minder felle kleur, of een foto in de achtergrond die deels is weggevaagd.

Houd de boodschap eenvoudig

Het idee is dat mensen langs je banner lopen en dat betekent dat ze niet altijd heel veel tijd hebben. Je wil dan wel je boodschap overbrengen. Dus als je graag wil zeggen dat je bedrijf kwalitatief goed is, maar ook snel kan leveren en dat het ook nog een heel inclusieve workforce heeft, dan is dat misschien een beetje veel. Kies dan voor één boodschap: de rest vertel je wel als iemand eenmaal is gaan stilstaan en je richting op wil gaan.

Kies voor twee banners

Het mooiste is om twee banners te gebruiken in plaats van één, zodat zowel mensen die van links komen als van rechts kunnen zien wie je bent. Het is misschien een investering, maar je wordt er wel in een keer veel zichtbaarder door. Het is bovendien wat mooier in balans: aan elke kant van je stand een banner. Of als er twee events zijn: elke collega kan dan een banner meenemen.

Maak hem toekomstbestendig

Weet je dat je logo misschien gaat veranderen, of ben je bezig met een andere strategie, waardoor de boodschap mogelijk anders wordt, dan is het niet slim om nu te kiezen voor een banner. Wacht dan even, of kies voor een goedkopere variant. Als je er eenmaal klaar voor bent, dan kun je dan alsnog een banner maken die wel passend is en langer meegaat.

[Fotocredits - Marcel © Adobe Stock]