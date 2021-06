​Flyers zijn niet alleen voor commerciële doeleinden

Als je denkt aan flyers, dan denk je waarschijnlijk aan reclame die in je brievenbus wordt gedaan, of mensen die je bij de uitgang van een evenement proberen te lokken naar een volgend evenement door middel van een pamfletje. Toch zie je eigenlijk veel vaker flyers dan je zou verwachten. Sterker nog, je kunt ze vaak goed gebruiken.

Flyers mogen in deze tijd onlogisch lijken, omdat we steeds meer online doen. Toch zijn er heel veel dingen die niet online gebeuren en waarvoor een flyer heel geschikt is. Veel mensen denken dat je nog steeds enorm grote aantallen moet laten afdrukken, maar dat is dankzij moderne druktechnieken helemaal niet meer nodig. Het loont dus zeker de moeite om eens te kijken naar flyers drukken. Hiermee krijg je vaak op het goede moment de goede boodschap bij je ontvanger.

Dat hoeft lang niet altijd een commerciële propositie te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de folder die je van de overheid krijgt nadat je je op het coronavirus hebt laten testen. Het is de beste manier om je nog even te helpen herinneren hoe het allemaal werkt, zonder dat je daarvoor een medewerker hoeft te blijven aanklampen. Die kunnen dan weer verder met het testen van de volgende persoon. Bovendien kun je de informatie thuis rustig nog even nalezen, mocht je toch wat geschrokken of afgeleid zijn geweest toen je de flyer net kreeg.

Flyer

Soms krijg je een flyer als je op een bruiloft komt, zodat je weet waar je aan toe bent qua opzet van het programma. Het zijn flyers die je niet voor een enorm groot aantal mensen hoeft te laten drukken, maar ze zijn alsnog een heel belangrijke toevoeging op je bruiloft. Mensen hoeven dan niet te dringen bij een bord en kunnen de flyer zelfs bewaren als aandenken (of inspiratie).

Een andere interessante toepassing van flyers is bijvoorbeeld wanneer je eten hebt besteld via een grote website om eten te laten thuisbezorgen. Veel bedrijven hebben liever dat je direct bij ze bestelt, of willen je inspireren om het menu nog eens goed te bestuderen. Vaak vind je dan ook in de tas met eten een flyer met daarop het menu en het telefoonnummer of de website van het betreffende restaurant.

We schreven het eerder al, maar flyers blijven werken. Dat komt niet alleen door de informatie zelf, maar ook door de mens. We willen graag iets vasthouden, want iets tastbaars voelt speciaal. Mensen hechten er emotioneel gezien ook vaak meer waarde aan. Bovendien is de kans groot dat een flyer ergens in huis beland en toch weer een keer voorbij komt en misschien dan (weer) tot actie aanzet.

Doelgroep

Het belangrijkste van flyers is dat ze vaak heel gericht aan een belangrijke doelgroep worden verspreid. Mensen die bijvoorbeeld net gehoord hebben dat ze een ernstige ziekte hebben, hebben veel baat bij het kunnen teruglezen van een de informatie. En zo’n flyer van een bezorgrestaurant die ergens in een la ligt? Ook die weet uiteindelijk wel weer op te duikelen en mogelijk alsnog te inspireren een lekkere maaltijd te laten bezorgen. Scheelt jou weer tijd als je je flyer gaat ontwerpen.

[Fotocredits - ctacik © Adobe Stock]