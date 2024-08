Waarom sommige auto’s in China sinds een paar dagen misvormd lijken

Misschien heb je het op social media al gezien, maar er poppen steeds meer foto’s op van auto’s met een rare vult aan de voorkant. Ze zijn niet zwanger van baby-auto’s, het is ook geen AI: auto’s in China reageren op hun eigen manier op de hittegolf. Dit is hoe dat komt.

Hittegolf op de auto

Goed om te weten: het ligt niet aan het feit dat het Chinese auto’s zijn. Dat zijn het ook niet. Het kan bij auto’s van alle merken gebeuren. Het kan zelfs in alle landen gebeuren. Het komt nu voor bij allerlei automerken in China, wat komt omdat daar nu een flinke hittegolf plaatsvindt. Maar wat gebeurt er nu precies? Dit is in ieder geval hoe het eruitziet:

Intense heat in China is making car protective film bubble up 🐝 pic.twitter.com/31zFQok9An — Aleksandr Morozov (@almormd) August 9, 2024

Het is ook minder ernstig dan het lijkt. Het is niet zo dat het bouwmateriaal van de auto onherstelbaar opbolt. Het is alleen een laagje op de auto, namelijk de beschermfilm die er bovenop zit. Die zien er opgeblazen uit en dat komt door de hitte. Er zijn mensen die beweren dat het Chinese, lokale auto’s zijn die het hebben, maar dat is niet zo. Er zijn ook Audi’s met dit probleem.

Carwrap is de boosdoener

Toch is er wel iets wat deze auto’s gemeen hebben. Ze zijn allemaal gewrapped. Een carwrap kun je laten doen als je bijvoorbeeld je logo op de auto wil laten zien, maar dan niet gewoon met een losse sticker, maar over de hele bolide. Een carwrap is in principe ook een heel grote sticker op je auto, die wordt gemaakt van vinyl. Bovenop dat vinyl komt een beschermlaag en die is er vooral om de auto voor UV-straling te beschermen.

Een gewrapte auto ziet er strak uit en vaak in kleuren en patronen die je niet bij de dealer kunt krijgen. Ze worden dus wat minder strak als er een hittegolf is. Die UV-beschermlaag bolt dan op alsof de auto in een vrij korte tijd 9 maanden zwanger is. Een goede carwrapper zal je hier ook voor waarschuwen: je zal op je auto moeten letten als het heet weer is. In de zomerhitte kan je wrap het namelijk moeilijk krijgen. Naast die abcessen die sommige auto’s uit de social media-voorbeelden hebben, kan de wrap ook een heel andere kleur krijgen of vervagen. De UV-beschermlaag is natuurlijk bedoeld om dat te voorkomen, maar daar kun je ook maar zoveel van verwachten.

Voor je auto zorgen in de hitte

Er wordt dan ook aangeraden om bij extreme hitte binnen te parkeren, de wrap regelmatig schoon te maken en hem goed te controleren op eventuele schade aan de wrap, die ook meteen moet worden gefikst om erger te voorkomen. Dat geldt dus ook voor je gewrapte auto in Nederland, mochten de temperaturen heel extreem worden. In China was het 42 graden, dus dat komt in Nederland niet vaak voor, maar voorkomen is beter dan genezen.