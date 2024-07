Aantal elektrische auto’s in Nederland enorm gestegen

Het aantal mensen dat een elektrische auto rijdt in ons land is enorm toegenomen. In 2023 reden er 40 procent meer elektrische auto’s op de weg. Klinkt als goed nieuws, maar is het nog steeds niet helemaal. Ons land blijft achterlopen op het gebied van elektrisch rijden.

Elektrische auto’s in Nederland

Hoe graag de VN ook wil dat we fossiele brandstoffen uitbannen, we zijn in Nederland bepaald geen voorloper als het gaat om elektrisch rijden. Autoweek schrijft dat het Duitse onderzoeksbureau ZSW meldt dat er 721.700 elektrische auto’s in ons land zijn, wat twee procent is van de wereldwijde markt. Er worden trouwens in deze cijfers van elektrische auto’s ook plug-in hybrides meegenomen. Tegelijkertijd is het ook weer niet heel gek: de meeste elektrische auto’s zijn in China te vinden: ongeveer 21 miljoen auto’s, wat de helft is van het totaal aantal elektrische auto’s in de wereld. In China worden de auto’s ten eerste ook geproduceerd, dus mensen zijn er meer mee bezig, maar ook zitten er dikke subsidies op.

Elektrische auto’s per kilometer bij thuisladen weer goedkoper…meer dan de helft goedkoper versus benzine kostenhttps://t.co/dxS7DACxqk pic.twitter.com/YKkMnfGOsv — Florian Minderop (@fminderop) July 23, 2024

In Nederland zijn er wel subsidies, maar die worden schaars. Het potje voor elektrische tweedehands auto’s ging twee weken geleden op en de subsidie op nieuwe elektrische auto’s gaat omlaag. Vorig jaar was het zelfs maar vaag wat er met die subsidie zou gebeuren, waardoor mensen ook aarzelden om voor een elektrische auto te kiezen. Immers worden mensen onzeker van de twijfel van de overheid. Inmiddels weten we dat je voor een nieuwe auto 2.950 euro subsidie kunt aanvragen en dat dit in 2025 stopt. Je krijgt dan geen subsidies meer voor zowel een nieuwe of gebruikte elektrische auto. We verwachten dus dat het komende half jaar nog veel elektrische auto’s worden gekocht in ons land. Het subsidiepotje is nu op 51 procent, dus er is nog genoeg als je in de komende maanden besluit.

Subsidie

Wereldwijd groeide het aantal elektrische auto’s overigens met 50,8 procent ten opzichte van eind 2022 en dat is goed nieuws. Echter zullen autofabrikanten extra hun best moeten doen om meer elektrische auto’s te verkopen. Velen van hen hebben al aangegeven het doel van volledig elektrisch vanaf 2030 niet te gaan halen, wat het voor consumenten ook makkelijker maakt om te zeggen dat het allemaal wel meevalt en die elektrische auto er in een volgende ronde wel komt, maar nu nog niet. Aan de andere kant krijg je er in Nederland dus nu nog een vrij fijne subsidie op, dus is het misschien toch slimmer om er wel nu al voor te kiezen.